2024-05-23 15:40:27 Bu Airbus A300 havada değil denizin dibinde
Dalgıçlar Kuşadası Körfezi'nde deniz altındaki Airbus A300'ün pilot koltuğuna oturup hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Dalgıçlar Kuşadası Körfezi'nde deniz altındaki Airbus A300'ün pilot koltuğuna oturup hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmesi amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılının Nisan ayında İstanbul’dan Kuşadası’na getirilip Mayıs ayının ilk haftasında törenle batırılan Airbus A300 kargo uçağı kısa sürede balık biyoçeşitliliğinin adeta merkezi haline geldi.
Uçağın 5 Haziran 2016’da batırılmasının ardından bölge yerli ve yabancı dalış tutkunu turistlerin merkezi haline gelirken, deniz dibinde dev uçağı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Bazı dalgıçlar deniz dibindeki uçağın kokpitine geçip su altında uçak kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı dalgıçlar ise dakikalarca deniz dibindeki uçağın içinde inceleme yapıyor.
Aynı zamanda güvenli bir batık olarak değerlendirilen Airbus A300'ün içinde ve dışında dalış yapan dalgıçlar bölgeye yuvalanan balıklarla unutulmaz anlar yaşıyor.
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