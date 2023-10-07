Bu ağaç tam 300 yıldır meyve veriyor

Nevşehir’de şu ana kadar bakanlık tarafından tescil edilmiş 4 tane ağacın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, “Bölgemizde Nevşehir ilinin anıt ağaçları başlıklı bir proje geliştirdik. Bu proje çerçevesinde bölgemizde 4’ü bakanlık tarafından, 41 tanesi de bizim tarafımızdan tescil edilmiş toplamda 45 anıt ağaç olduğunu tespit ettik. Bu ağaçlardan bir tanesi de Hacıbektaş ilçesinde bulunan anıtsal ceviz ağacı. Bu ağacımız özellikle görsel ve boyutsal açıdan önemli bir ağaç. Ağacımız ile ilgili hazırladığımız tescil raporunda yaşının 300 olduğunu tespit ettik. Bu ağacın anıt ağaç olduğu yönünde uygundur raporu verildi. Bu ağaç özellikle bu bölgede sıklıkla gördüğümüz ağaçlardan bir tanesi. Anacak bu ağacın diğer anıtsal ağaçlardan farkı dallarının ve budaklarının toprağa değmesi ve yeniden yükselmesi. Bu açıdan da güzel bir görüntü sunuyor. Ağacımızın gövde çevresi yaklaşık 5 metre, boyu 10 metre, tepe çapının ise 28 metre olduğu tespit edildi. Bu ağacımız yaşına rağmen bol ceviz veren sağlıklı bir ağaç olarak yaşamına devam ediyor” şeklinde konuştu.