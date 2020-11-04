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Dünya
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Brezilya'da isyan! Yerel seçime bile yansıyacak

2020-11-04 15:47:50
Brezilya'da isyan! Yerel seçime bile yansıyacak

Brezilya'da koronavirüs aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

#1
Foto - Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

#2
Foto - Sao Paulo şehir merkezinde toplanan grup, koronavirüs aşısının zorunlu olacağını söyleyen Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria'nın görevden alınmasını talep edip, aşı karşıtı sloganları attı.

Sao Paulo şehir merkezinde toplanan grup, koronavirüs aşısının zorunlu olacağını söyleyen Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria'nın görevden alınmasını talep edip, aşı karşıtı sloganları attı.

#3
Foto - Diğer aşı karşıtı grup ise Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda Bolsonaro'nun teşvik ettiği

Diğer aşı karşıtı grup ise Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda Bolsonaro'nun teşvik ettiği "aşıyı ret kampanyası" lehinde gösteri düzenledi.

#4
Foto - Koronavirüs aşısı ülkede tartışma konusu olmaya devam ederken, aşı tartışmaları bu ayın sonunda yapılacak yerel seçim kampanyalarına yansıdı.

Koronavirüs aşısı ülkede tartışma konusu olmaya devam ederken, aşı tartışmaları bu ayın sonunda yapılacak yerel seçim kampanyalarına yansıdı.

#5
Foto - Sosyal medyada ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, aşıların olası yan etkilerine dair kampanya yürütüyor.

Sosyal medyada ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, aşıların olası yan etkilerine dair kampanya yürütüyor.

#6
Foto - Ülke çapında bu hafta yapılan ankete göre, aşıyı yaptıracaklarını söyleyen Brezilyalıların oranı haziranda yüzde 85 iken, ekimde yüzde 63'e kadar geriledi.

Ülke çapında bu hafta yapılan ankete göre, aşıyı yaptıracaklarını söyleyen Brezilyalıların oranı haziranda yüzde 85 iken, ekimde yüzde 63'e kadar geriledi.

#7
Foto - Çin şirketi Sinovac'ın aşısı

Çin şirketi Sinovac'ın aşısı "CoronaVac", Bolsonaro ve taraftarlarının hedefi haline gelirken, Başkan, "Brezilyalıların Çinliler için kobay olmayacağını" söylemişti. Vali Doria, geçen ay yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da aşılamanın zorunlu olacağını söylemiş, Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ise ülkenin CoronaVac dozlarını satın almayı kabul ettiğini belirtmişti.

#8
Foto - Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) da Butantan Enstitüsünce yürütülen aşı çalışmasından 6 milyon doz ithal etme izni vermesine karşın Bolsonaro, Çin'den aşı ithalatına izin vermeyeceğini, Vali Doria'nın aşıyı satın alacak başka birini bulması gerektiğini açıklamıştı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) da Butantan Enstitüsünce yürütülen aşı çalışmasından 6 milyon doz ithal etme izni vermesine karşın Bolsonaro, Çin'den aşı ithalatına izin vermeyeceğini, Vali Doria'nın aşıyı satın alacak başka birini bulması gerektiğini açıklamıştı.

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