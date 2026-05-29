  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Buzulların altında akılalmaz keşif! Tam 158 karatlık dev servet bulundu Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri Yaz kabusu geri döndü: Ölü sayısı 3'e yükseldi! Siyonistlerin gizlemeye çalıştığı gerçek: Kendi pisliklerinde boğuluyorlar... İsrail adım adım çöküyor! Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü Dokunmanın bedeli servet: Koruma altındaki ayı gülü Eflani'de çiçek açtı! Bu köyde 1 kişi yaşıyor: İşte bayramda bile boş kalan köyler!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaştığına yönelik haberlerin ardından %1,26 değer kaybederek 91,54 dolar seviyesine çekildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi fiyatları aşağı yönlü baskılarken, ABD'den gelen güçlü iç tüketim ve stoklardaki sert düşüş verileri petrolün daha fazla gerilemesini önleyen en büyük direnç noktası oldu.

#1
Foto - Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor. Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.

#2
Foto - Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD ile İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığına yönelik haberler etkili oldu.

#3
Foto - Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü

Uzmanlar, piyasada çatışmanın sona erdiği ve taraflar arasında anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentinin hakim olduğunu belirterek, bu algının sürmesi halinde ham petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini ifade etti. Son dönemde petrol fiyatlarında yüksek oynaklık gözlenirken, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 3 ay süren operasyonlarının sona erebileceğine ilişkin sinyaller ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentileri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı kısıtladı. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri ile LNG tedarikinin önemli bölümünün geçtiği Boğaz'daki deniz trafiğinin hala savaş öncesi seviyelerin oldukça altında olduğu belirtilirken, uzmanlar Boğaz'daki deniz trafiğinin yeniden normalleşmesinin petrol piyasasına kısa vadede bir miktar rahatlama sağlayabileceğini ancak toparlanmanın hızı ve kalıcılığı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

#4
Foto - Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 441 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 100 bin varil azalarak 365 milyon 100 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalışla 211 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 16-22 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 715 bin varile ulaştı. Ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil azalışla 6 milyon 212 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 164 bin varil azalışla 4 milyon 440 bin varil oldu. Uzmanlar, ABD verilerinin ülkede petrol tüketiminin çok güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayarak yaz sezonu öncesi benzin ve petrol depolarındaki hızlı erimenin, ABD'nin petrolü dışarıya satmak yerine kendi iç piyasasında harcadığına işaret ettiğini belirtti. Ülkedeki bu yüksek tüketim, jeopolitik anlaşmalar nedeniyle düşen petrol fiyatlarının daha da aşağı gitmesini engelleyen en önemli destek unsuru olarak görülüyor. Brent petrolde teknik olarak 92,32 doların direnç, 91,46 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Fil Rotem" öldürüldü!
Gündem

“Fil Rotem” öldürüldü!

İsrail terör ordusu sivil katliamı yaparken çektiği dans videolarıyla kutlama yapan ve sosyal medyada “Fil Rotem” olarak tanınan Rotem Yanai..
TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu
Gündem

TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu

İzmir'de TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Şahsın..
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı
Gündem

Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Ünlü medya kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu...
Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir
Dünya

Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir

Rusya lideri Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ülkelerine yapay zeka alanında birlikte çalışma çağrısında bulundu. Putin, "Bu al..
Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!
Dünya

Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!

Fransa lideri Macron, terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden kanlı saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23