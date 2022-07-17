Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da geçen yılki sel felaketinden sonra çalışmaların hızlı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Bu yıl da 27 Haziran'da tekrar sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Yanık, "AFAD Başkanımız Yunus Sezer'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda bütün evlerdeki su tahliye edildi. Çalışmalar tekrar hızlandı. İnşallah Bozkurt'umuz, yapılması gerekenler kısa sürede bitirilip eski yaşantısına dönecek. En büyük tesellimiz, önceki sel sonrası alınan tedbirler sayesinde can kaybımızın olmaması. Diğer noktalarda devletimiz güçlü, tekrar çalışmalara yoğun şekilde başlandı. Kısa sürede inşallah tekrar imalatlar yapılarak Bozkurt eski günlerine dönecek." dedi. Yanık, 27 Haziran'daki sel öncesinde ilçede altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Altyapımız, içme suyu, kanalizasyon, yağmurlama yüzde 98 tamamlanmıştı. Sel, çayın iki yakasında içme suyu, yağmurlama, kanalizasyon sistemlerinde hasara yol açtı. İnşallah onlar da bir ay içinde çalışır hale getirilecek." diye konuştu.