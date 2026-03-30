“Bozkurt olmuşsun!” Devlet Bahçeli’den ünlü oyuncuya sürpriz telefon ve gizemli tablo hediyesi
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak Yeraltı dizisindeki "Bozo" karakteri üzerinden tebriklerini ilettiği o ilginç anları ilk kez paylaştı. Görüşmenin sonunda kimin kapatacağı konusunda yaşanan saniyelerce süren "derin sessizlik" sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bahçeli’nin kendisine gönderdiği Bozkurt tablosunu evine astığını söyleyen Kaygılaroğlu, görüşme sonrasında dizide Bahçeli’ye yapılan o meşhur jestin detaylarını da açıkladı.