Bozkır'ın incisi: Aygırdibi Şelalesi

Konya merkezden 50 kişilik bir ekiple mesire alanına gelen Konya Yürüyüş ve Fotoğraf Grubu Başkanı Salim Erdal da “Biz Aygırdibi Şelalesine daha önce birkaç sefer gelmiştik. Arkadaşlarımız çok istediği için grubumuzla tekrar geldik. Burası çok beğendiğimiz bir yer, turizme açık olması gerekir. Bölgede bakım yapılması lazım, burada ufak tefek bakımlar olursa turizme daha kolay açılabilir. Buraya biraz ve çevre düzenlenmesi gerekiyor ama biz çok memnunuz. Burası Anadolu'nun ve Orta Anadolu'nun Konya'nın gezilip görülecek yerlerinden birisi. Aygırdibi Şelalesine Bozkır'dan Dere'den gelebilirsiniz” şeklinde konuştu.