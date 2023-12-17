Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Hafta başında yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan beş futbolcu yeniden takıma döndü. ‘Performans düşüklüğü ve uyumsuzluk’ gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolcular, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, Beşiktaş’ta kalmak istediklerini belirtirken “Teknik heyet ve yönetimin beklentilerini karşılamak için vargücümüzle çalışacağız” garantisi verdiler. Siyah beyazlı yönetim de her biri milyonlarca Euro değerinde olan bu oyunculardan fayda sağlayıp değerlerinin düşmesini önlemek ve FiFA ile sorun yaşamamak adına kadro dışı kararını kaldırdı.