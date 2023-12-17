  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
7
Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

2023-12-17 19:13:32
Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Hafta başında yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan beş futbolcu yeniden takıma döndü. ‘Performans düşüklüğü ve uyumsuzluk’ gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolcular, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, Beşiktaş’ta kalmak istediklerini belirtirken “Teknik heyet ve yönetimin beklentilerini karşılamak için vargücümüzle çalışacağız” garantisi verdiler. Siyah beyazlı yönetim de her biri milyonlarca Euro değerinde olan bu oyunculardan fayda sağlayıp değerlerinin düşmesini önlemek ve FiFA ile sorun yaşamamak adına kadro dışı kararını kaldırdı.

#1
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Beşiktaş’ta yeni başkan Hasan Arat yönetiminin ilk büyük icraatı olan beş futbolcunun kadro dışı bırakılması olayında önemli gelişmeler yaşandı... ’Performans düşüklüğü ve uyumsuzluk’ gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana ‘şartlı’ olarak affedildi ve takıma döndü. Af konusunda ilk adım futbolculardan geldi. Menajerleri aracılığıyla kulüp yönetimine başvuran oyuncular, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, somut bir gerekçe ortaya konmadığı için FİFA kuralları gereği A takımdan koparılmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

#2
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

KULÜBÜN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNEREK OYUNCULARI TAKIMA DÖNMESİNE İZİN VERDİLER

#3
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana ayrıca Beşiktaş’ta kalmak istediklerini belirtip, teknik direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin beklentilerini karşılamak için vargüçleriyle çalışacaklarını ifade ettiler. Futbolcuların talebini ve tekliflerini değerlendiren yönetim, kulübün menfaatlerini göz önüne alarak kadro dışı kararını kaldırdı.

#4
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Yönetim bu hamleyle her biri milyonlarca Euro değerindeki oyuncuları takıma kazandırarak değerlerinin düşmesini önlemeyi ve FİFA ile herhangi bir sorun yaşamamayı amaçlıyor. Yeniden A takımla idmanlara çıkmaya başlayan futbolcular yeterli performansa ulaşmaları durumunda forma giymeye başlayacak.

#5
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

ARAT: KADRO DIŞI KALANLAR BİZİMLE GÖRÜŞÜP GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER

#6
Foto - Böyle bir geri dönüş daha önce hiç yaşanmadı! Bu karar tarihe geçecek! Yakışmadı sayın Başkan!

Başkan Hasan Arat da dün divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya değinip, “Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanının gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum” dedi. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılacağını da belirten Arat, Konferans Ligi’ndeki Lugano deplasmanında çeşitli gerekçelerle oynayamayan 17 as oyuncunun yerine forma giyen gençlerin performansını büyük bir gururla izlediğini sözlerine ekledi.

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi
Siyaset

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Meclis'te CHP sıralarına seslendi. Gökçek, "Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz. En s..
ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı
Gündem

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında rol alan Aidan Maese-Czeropski, ABD Kongre binasında cinsel ilişkiye girerek büyük b..
Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!
Gündem

Mücahit Birinci İsrail'in bir devlet olmadığını böyle anlattı!

İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin ..
CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı
Gündem

CHP şer ittifakını hortlatmak için edep dışı yöntemlere başvuruyor! Ahlâksızlar ittifakı

“Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz” diyen HDP’nin paravan partisi DEM üzerinden CHP’ye destek vermesinin sağlanması, kirli koali..
Icardi'nin görüntüsü gündem oldu
Spor

Icardi'nin görüntüsü gündem oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem yarattı. Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosy..
Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız
Dünya

Moğol ordusunu aratmıyor! Hem barbar hem hırsız

Gazze’deki soykırımda 8 binden fazlası hâlâ enkazlarda 27 binden fazla Filistinli masumu katleden barbar İsrail ordusu, bir yandan da harabe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23