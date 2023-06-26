Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.