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Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

2023-06-26 19:54:21
Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

Antalya'da yaşanan korkunç olayda cani anne küçük kızı ile sevgilisini duşa sokup bir de canlı yayın açmıştı. Bakanlık devreye girdi ve mahkeme sonucu belli oldu.

#1
Foto - Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

Eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki M.A.A.’nın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi. Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

#2
Foto - Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

#3
Foto - Böyle anne olmaz olsun! Sevgilisiyle küçük çocuğunu duşa sokup...

Şikayet üzerine nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam tarafından M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde açılan davada mahkeme ara kararıyla, 7 yaşındaki kızın velayetinin baba Muhammed A.'ya verilmesini kararlaştırdı. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan olay sonrası, Muhammed A. ve yakınlarının hukuki mücadelesi neticesinde, bir süre devlet koruması altında tutulan küçük kız çocuğu, Kurban Bayramı'ndan itibaren babasının yanında olacak.

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