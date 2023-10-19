Böyle alçaklık görülmedi! Bu, düpedüz insan kılıklı hayvanlık

Bu arada her fırsatta dünyaya insanlık dersi vermeye kalkışan birtakım canilerin koruyucuları da hiç utanmadan sanki yaşanan olaylarda ve işlenen cinayetlerde hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranan özellikle ABD’nin yetkililerinin insanları aptal yerine koymaları işin bir başka iğrenç boyutunu gündeme getiriyor. Söz gelimi yeryüzünde haksızlıkları ve savaşları önlemekle görevli olduğu her fırsatta ifade edilen Birleşmiş Milletler’in (BM) Genel Sekreteri, dünyanın uçurumun eşiğinde olduğunu hatırlatarak, nereye varmak istiyor anlamak mümkün değil ama unutulmasın ki dünya, şu anda içine sürüklendiği uçurumun kenarına özellikle BM’nin görevini yapmamış oluşu ile gelmiş bulunuyor. Çünkü görevini yapmıyor. O zaman da söz konusu Birleşmiş Milletler örgütünün varlığına ne gerek var diye soruyorum. Soruyorum ama bu soruma cevap gelmeyeceğini de biliyorum. Çünkü gerek, “Uçurumun eşiğindeyiz” diyerek dünyayı uyaran BM Genel Sekreteri Guterres gerekse Biden, “Gazze’nin işgali büyük hata olur” dedikten sonra “HAMAS’ın bitirilmesi şart” sözlerinin eklenmesi aslında ikiyüzlülüğün, İslam düşmanlığının perdelenmeye çalışılması olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır.