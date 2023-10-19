Böyle alçaklık görülmedi! Bu, düpedüz insan kılıklı hayvanlık

“12 gündür Filistin’de yaşananlar karşısında kendi kendime söz konusu vahşetin sorumluları bir anda böylesine insanlıktan çıkmış olamazlar, olsa olsa bir anda gündeme taşınan İslam düşmanlığı, akan kan karşısında yüreği hiç mi hiç sızlamayan bir insanlar topluluğu ile karşı karşıya kalmamız, hâlâ insanlığını yitirmemiş olanların bir değerlendirme yapmalı, kendilerini sorgulamaları gerektiğini akla getiriyor. Bu sorgulamaya ihtiyaç duymayanlar, işlenen cinayetler karşısında, “Ne oluyor?” diye sorma ihtiyacı duymayanların gerçekten insanlıklarının hâlâ devam edip etmediğini sorgulamaları şarttır. Çünkü ABD’de bir insan kılıklı zavallının işlediği cinayet karşısında ben insanım diyenlerin isyan edip ayağa kalkması gerekiyor. Elbette bu sorgulamayı yapanlar var ama bir avuç cinayet çetesine haddini bildirmeye yetmiyor. Çünkü söz konusu zalimlerin laftan anlamaları söz konusu değil.