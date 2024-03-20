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Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

2024-03-20 10:47:09
Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor. Seçime kadar köyümde boyasız ev kalmayacak sloganı ile yola çıkan muhtar adayı şuana kadar 30'a yakın köy evi 1 okul ile 2 süt evinin dış cephesini boyadı.

#1
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Bodrumda gemi kaptanıyken yıllar sonra döndüğü köyünde muhtar olmaya karar veren 61 yaşındaki Necati Eren, seçim vaadi olarak köydeki tüm evleri boyama sözü verdi. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla köy halkının evlerinin dış cephelerini boyayıp her eve birde Türk Bayrağı yapıştıran Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

#2
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adaylarının seçim yarışı sürüyor. İlginç vaatlerle seçmenlerin karşısına çıkanlardan biri de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan kırsal Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı, Bodrumlu gemi kaptanı, vücut geliştirme sporcusu ve fitnes antrenörü olan Necati Eren.

#3
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Tek tek her evi boyuyor İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki 250 haneli 420 nüfuslu mahallenin, mevcut muhtarı ile birlikte 3 adayından 1'i olan Eren, 387 seçmenin oyunu almak için boyama sözü verdiği evleri tek tek boyamaya başladı.

#4
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin, dış cephelerini boyayan Eren, "Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim. Kazanamazsam, helali hoş olsun" dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlenip doğup büyüdüğü kendi köyünü de güzelleştirmek için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren, "Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında şuana kadar, 25 ev 1 okul ve 2 süt toplama evinin dış cephesini boyadık. Seçime kadar boyaya bildiğim kadar ev boyayacağım. Her gün 3 tane ev boyuyorum. Seçimden sonrada vaadimi yerine getirmek için kalan evleri boyayacağım. Boyama! diyenin evini bile boyayacağım. Çünkü köyümü güzelleştirmek rengarenk bir çiçek bahçesine çevirmek, örmek köy yapmak için bu yola çıktım. Değişik başka projelerimde var onları da nasip olurda muhtar seçilirsem o zaman yapacağım" dedi.

#5
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Seçilmesem de helal hoş olsun Bodrum'da gemi kaptanıyken gezmedik görmedik koy bırakmadığını ve tersaneler de çok tekne boyadığını aktaran Necati Eren, "Orada deniz kenarındaki köylerdi gördüm. Kendi köyümü de o köyler gibi rengarenk yapmak için yola çıktım. Boş vaatle başlamak istemedim. Kendi yapabileceğimiz vaatlerle çalışmalara başladık. Belediye hizmetlerinin dışında, kendimiz ne yaparız diye düşündük. Devletin verdiği imkanlarla herkes muhtar olur. Önemli olan ferdi olarak ne hizmet verdi bir çivi çakabildi mi? buna dikkat etmek lazım. Ben her şeyi devletten beklemeyip kendimden de bir şeyler katmak için bu yarışa girdim.

#6
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

. Yapabileceklerimiz arasında en başta köyümüzü güzelleştirmek, rengarenk bir köy haline getirmek vardı. Bunu, seçime kadar yapabildiğimiz kadar yapacağız. Muhtar olmasak da helali hoş olsun, bizden olsun. Biz sadece hizmet aşkıyla geliyoruz" diye konuştu.

#7
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Bizden 1 kuruş para talep etmedi Evleri boyanan mahalle halkından 84 yaşındaki Sabri Hanay, "Biz daha önce hiç böyle bir muhtara adayı görmedik. Allah razı olsun köydeki tüm evleri boyamaya başladı. Çok gayretli. Bizden 1 kuruş para talep etmedi. Boyadığı evlere bayrak bile astı. İnşallah muhtar olarak seçilir de hizmetlerine devam eder" diye konuştu.

#8
Foto - Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Babadan kalma evi boyanan 80 yaşındaki Bedriye Asiye Durmuş ta hizmetten çok memnun olduğunu Muhtar adayı Necati Eren'in daha seçilmeden tüm köyü güzelleştirdiğini söyledi. 250 haneli köydeki her sokakta en az 5-6 ev boyayan Eren, köy sokaklarını Bodrum'dan getirdiği motosikleti ile gezip evlerin eksiklerini tamamlayıp son olarak Türk bayraklarını takıyor. Eren'in köydeki tüm evleri boyamanın yanı sıra seçim vaatlerinin arasında reçeteleri eczaneden almak, market ve pazar alışverişini yapmak, elektrik ve su faturalarını yatırmak, cenaze merasimlerinde poğaça ve ayran ikramı' da bulunuyor. Eren'in daha muhtar olmadan 30'a yakın köy evi ile 1 okul ve 2 süt evini boyarken 180 haneye Ramazan erzak kolisi, 45 haneye ise yakacak kömür, odun ve kozalak yardımı organize ettiği öğrenildi.

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