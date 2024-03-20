Böyle aday görülmedi: Seçilmeden icraata başladı

Seçilmesem de helal hoş olsun Bodrum'da gemi kaptanıyken gezmedik görmedik koy bırakmadığını ve tersaneler de çok tekne boyadığını aktaran Necati Eren, "Orada deniz kenarındaki köylerdi gördüm. Kendi köyümü de o köyler gibi rengarenk yapmak için yola çıktım. Boş vaatle başlamak istemedim. Kendi yapabileceğimiz vaatlerle çalışmalara başladık. Belediye hizmetlerinin dışında, kendimiz ne yaparız diye düşündük. Devletin verdiği imkanlarla herkes muhtar olur. Önemli olan ferdi olarak ne hizmet verdi bir çivi çakabildi mi? buna dikkat etmek lazım. Ben her şeyi devletten beklemeyip kendimden de bir şeyler katmak için bu yarışa girdim.