Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!
AA Giriş Tarihi:

Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,73 düşüşle 13.598,39 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise madencilik oldu.

#1
Foto - Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı.

#2
Foto - Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,90 puan ve yüzde 1,73 azalışla 13.598,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,45, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti.

#3
Foto - Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 8,1 ile madencilik oldu.

#4
Foto - Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başlarken, bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

#5
Foto - Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

