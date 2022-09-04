Borsa İstanbul’da çıkış sürüyor

Borsa İstanbul’da banka hisseleri öncülüğünde para girişlerine bağlı iyimserlik sürüyor. Hisse bazlı hareketlilik ve genele yaygınlık var. Para girişi dışında enflasyona karşı getiri arayışı, teknik açıdan primli görülse de temel ve bilanço değerlemeleri açısından Borsa İstanbul’un halen iskonto barındırıyor olması gibi geçtiğimiz yazılarımızda sıkça tekrarladığımız gerekçeler geçerliliğini koruyor. Faiz düşük ve enflasyonun oldukça altında (eksi faiz), döviz kurlarındaki hareket ise bu aşamada enflasyona yenilmiş görülüyor. Para piyasaları açısından çok fazla alternatif olduğu söylenemez. Bu açıdan primli olsa da bir kısım sermayenin adresi halen borsa. Ancak hisse fiyatlarının sürekli yükselemeyeceği, para girişlerinin de sonsuz olmadığı konusunun akıllarda tutulması gerekir. Eski bir söz “borsada düşüş veya çıkışlar olacağı zaman zil çalmaz” der. Aşırı iyimser veya karamsar havalarda daha dikkatli olmak yararlı olabilir. Bunları dipnot olarak verdikten sonra dış kaynaklı gelişmelere bakmak yerinde olacak. Gerçi Borsa İstanbul’un şu sıralar “dünya umurunda değil” gibi bir görünümü hakim.