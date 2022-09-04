Borsa İstanbul’da çıkış sürüyor

DIŞ PİYASALAR Dış piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikalarının baskısı sürüyor. Fed ve ECB’nin yüksek enflasyona bağlı olarak parasal sıkılaşma ve agresif faiz artırım beklentileriyle “şahin” görünümleri korunuyor. Fed’in 21-22 Eylül toplantısı için ağırlıklı görüş 75 baz puanlık artış olabileceği yönünde. 8 Eylül toplantısı için aynı beklenti Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Avrupa, enerji krizi, kuraklık, resesyon gibi ağır sorunlarla karşı karşıya. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa’nın bu kış enerji kıtlığına hazırlanırken, ülkenin Rusya’dan gelen gaz kaynaklarına güvenemeyeceğini açıkladı. Almanya’da, Rusya’dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00’den itibaren kapatıldı. Öncü merkez bankaları resesyon riskine rağmen önceliği enflasyon ile mücadeleye vermiş durumda. Diğer yandan faiz artırım süreci resesyon beklentilerini canlı tutuyor. Dış borsalarda düşüş eğilimi korunurken ABD 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 3.20 seviyesini geçti, ABD dolarında değer kazanımı devam ediyor, Dolar Endeksi 110 seviyesine oldukça yaklaştı. Euro/dolar paritesi 1.00 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Dolar; Euro, yen, yuan, TL neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Dolar, Japon Yeni karşısında 1998 seviyelerine geriledi. Paranın fiyatı faizdir. Fed faiz artırım beklentileri arttıkça doların güçlenmesi olağan bir sonuç. Bu gelişmelere bağlı olarak altının ons fiyatında zayıf görünüm sürüyor. 1.700 doların altı test edildi.