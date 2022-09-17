2022-09-17 10:12:10 Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu
Borcu olan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Borçlar siliniyor. Hükümet resmen harekete geçti. Yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 30 milyar liralık icra ve haciz borçlarının silinmesi için yasa çıkarılacak. Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İşte son dakika haberinin detayları...