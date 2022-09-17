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Ekonomi
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Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

2022-09-17 10:12:10
Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Borcu olan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Borçlar siliniyor. Hükümet resmen harekete geçti. Yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 30 milyar liralık icra ve haciz borçlarının silinmesi için yasa çıkarılacak. Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Ekonomi gündemini hareketli günler bekliyor. Birçok düzenleme yapılarak milyonları ilgilendiren adımlar atılacak.

#2
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Dar gelirli vatandaşların Icra ve haciz borçlarının silinmesi sürecinin başlaması için yeni adımlar atılacak.

#3
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

İcra affı son dakika gelişmeleri icra borcuna takılan binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin önemli açıklama son yapılan Kabine toplantısı sonrasında geldi.

#4
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

İCRA BORÇLARI SİLİNİYOR, UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek.

#5
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş, icra takibinden kurtulmuş olacak.

#6
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşa hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır" dedi.

#7
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu 30 milyar lira büyüklüğündeki borçların silinmesi için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak, borcu silinmeyecek.

#8
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak yeni yasa döneminde ise, öncelikli olarak ekonomiyi ilgilendiren bir torba yasa teklifi bekleniyor.

#9
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredilerindeki faiz uygulaması kaldırılırken, kredi geri ödemelerinden toplam 26 milyar TL’lik bir bölüm silinecek.

#10
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Yeni öğrenim kredileri için de düzenleme yapılacak. Torba teklifin bir diğer düzenlemesi ise toplamda 6 milyon vatandaşın 30 milyar liralık borcunu etkileyecek.

#11
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

BORÇLAR SİLİNECEK Düzenleme iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada vatandaşların 2 bin TL’ye kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarını devlet üstlenecek. 2 bin TL’ye kadar olan borç silinecek, icradan düşecek. Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 TL’ye kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

#12
Foto - Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

Silinecek borçlar bireysel borçları kapsayacak. Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlemesi iptal edilen Fiyat İstikrarı Komitesi’yle ilgili yasal bir düzenleme de torba teklife eklenecek.

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