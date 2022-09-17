Borçlar siliniyor! Milyonları kapsıyor, tarih belli oldu

BORÇLAR SİLİNECEK Düzenleme iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada vatandaşların 2 bin TL’ye kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarını devlet üstlenecek. 2 bin TL’ye kadar olan borç silinecek, icradan düşecek. Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 TL’ye kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.