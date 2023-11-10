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Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

2023-11-10 08:55:21
Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor. Gazze Kerbela’ya döndü. Binlerce Hüseyin aç susuz ve çaresiz. İsrail bombaları altında hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, kaynaklarının tamamen kesilmesi nedeniyle bu kez de açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Artan salgın hastalıklar için ilaç dahi bulunmuyor. İnsanlık ölüyor, dünya yaşananları uzaktan seyrediyor.

#1
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

İsrail vahşetinde 34 gün geride kaldı. Siyonist rejim sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 905 kişi yaralandı.

#2
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü. Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

#3
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

BİSKÜVİYLE HAYATTA KALIYORUZ İsrail'in, kapsamlı saldırılarla birlikte su, akaryakıt ve ilaç girişine de izin vermediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlardan kurtulan Filistinlilerin hayatını susuzluk tehdit ediyor.

#4
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Middle East Eye sitesine konuşan Gazzeliler, "Bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bombardımanda ölmezsek açlıktan öleceğiz" dedi.

#5
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

İsrail ordusu 34 gündür Gazze'nin dört bir yanındaki dükkânları ve fırınları da bombaladı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro- Med Monitor "Gazze'de açlık savaşı tırmanıyor" açıklaması yaptı.

#6
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

DEPOLAR KASITLI OLARAK VURULUYOR Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastanelerin su depoları ile güneş enerjisi panelleri kasıtlı hedef alınarak, buralara sığınan 7 bin kişi susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor" dedi.

#7
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

SUSUZLUKTAN ÖLECEĞİM Şifa Hastanesi'nin önünde çekilen bir görüntüde bir Filistinlinin "Bana ne olur su içirin. Susuzluktan öleceğim" diye yalvarması yürekleri sızlattı.

#8
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

İSRAİL, SALDIRILARA GÜNDE 4 SAAT ARA VERECEK Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri vahşi yöntemlerle güneye göç etmeye zorlayan İsrail, şimdi de ateşkes yerine 'saldırılara ara verme' yöntemini kullanmaya başladı.

#9
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Konuya ilişkin açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

#10
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

TARİFSİZ ACI Gazze'de hava saldırısında katledilen babası ve iki kardeşinin cansız bedenleri başında gözyaşlarına boğulan gencin o anları yürekleri dağladı. Saldırılarda neredeyse tüm fertleri katledilen Ebu Hamad ailesi için dün cenaze töreni yapıldı.

#11
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

EVLAT SEVİNCİNİ BİLE YAŞAYAMIYORLAR Gazze'de Endonezya Hastanesi doktoru Davud Elvan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

#12
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Ancak Doktor Elvan, kızının doğumunun sevincini bile yaşayamadan acil servisteki görevinin başına döndü.

#13
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Şifa Hastanesi'nde acil serviste görev yapan Dr. Muhammed Ganiem ise yeterli enerji ve tıbbi malzeme olmadığından dolayı artık ameliyatların yapılamadığını söyleyerek servis meslektaşı Dr. Abdullah Albadri'nin önceki akşam hayatını kaybettiğini söyledi.

#14
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

YİNE CAMİYİ VURDULAR Gazze'nin Han Yunus kentindeki Halid Bin Velid Camii bombalandı. İsrail gazze'nin kuzeyindeki bir kampı yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

#15
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

YARDIM GEMİSİ YOLA ÇIKTI TÜRKIYE'DEN Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak gemi, dün akşam İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

#16
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Gemide tıbbi malzemeler, 20 ambulans ve kuruluma hazır olan sahra hastaneleri bulunuyor. Mısır'a gidecek gemi ilk etapta Refah Sınır Kapısı'na yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacak.

#17
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

'KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim.

#18
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız.

#19
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim.

#20
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız" dedi.

#21
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

DİYANET GÜNDE 1500 GAZZELİYE SICAK YEMEK DAĞITIYOR Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan "Bugüne kadar 450 bin dolar yardımı Gazze'deki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık.

#22
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Şu an AFAD koordinesinde Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'larımız var" dedi. TDV Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla Şifa Hastanesi'nde günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor.

#23
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

GAZETECİ KATİLLERİ! İsrail saldırılarında bugüne kadar 49 gazeteci de öldürüldü. Salam Mema, kocası ve iki çocuğuyla öldürüldü.

#24
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Rüşdi Sarraj (31), Gazze'deki evine yapılan hava saldırısıyla katledildi. Ardında hamile eşi ile 2 yaşındaki çocuğu kaldı. Sarraj'ın en büyük hayali, özgür Gazze'yi tüm dünyaya tanıtmaktı.

#25
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Kameraman İbrahim Lafi (21), Gazze'de yaşanan gerçekleri kaydederken İsrail bombasıyla yaşama veda etti.

#26
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Haziran ayında Gazze'de çektiği bir fotoğrafın altına "Her gün, daha iyi bir şeylerin ufukta olduğuna dair güven kazanıyoruz" notunu düşmüştü.

#27
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Filistinli gazeteci Salam Mema'nın (32) Cibaliye'deki evi vuruldu. Mema ve ailesi, yıkılan bina altında aldı. Hayatta kalan tek kişi 5 yaşındaki oğlu Ali oldu.

#28
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Halil Ebu Azre, İsrail'in güvenli olarak işaret ettiği Gazze şeridinin güneyinde yer alan evinde öldürüldü. Lakabı hayrıseverdi.

#29
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

KUDÜS MÜFTÜSÜ ATATÜRK'TEN YARDIM İSTEMİŞTİ İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları ve Filistinlileri yurtlarından sürmek istemesi akıllara 86 yıl önce Kudüs Müftüsü Emin El Hüseyni'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği Filistin mektubunu akıllara getirdi.

#30
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Gazeteci Murat Bardakçı'nın Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden çıkardığı 13 sayfalık mektubunda Müftü Hüseyni, "Az bir zaman zarfında bu mıntıka sakinlerinin ekserileri Yahudi olacak ve Kudüs'teki Müslümanlara çeşitli mezalim ve ihanet yapılacak.

#31
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Netice itibarıyla bu mıntıka Yahudi kalacak ve âkıbeti zamanın geçmesi ile Yahudi devletine ilhak edilecektir.

#32
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Bu mukaddes araziyi Yahudileştirme ve parçalama şerrinden kurtarmak ve oradaki millî, dinî ve tabiî haklarını muhafaza etmek yolunda sarf edeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişe ile bekliyorlar.

#33
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Allah'ın selâmı ve rahmeti ve berekâtı üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.

#34
Foto - Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

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