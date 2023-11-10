Bombaların öldürmediği insanlar susuzluktan ölüyor! Gazze Kerbela’ya döndü

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor. Gazze Kerbela’ya döndü. Binlerce Hüseyin aç susuz ve çaresiz. İsrail bombaları altında hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, kaynaklarının tamamen kesilmesi nedeniyle bu kez de açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Artan salgın hastalıklar için ilaç dahi bulunmuyor. İnsanlık ölüyor, dünya yaşananları uzaktan seyrediyor.