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Bomba imha tatbikatı nefes kesti

2021-11-30 19:10:24
Bomba imha tatbikatı nefes kesti

Düzce'de bir ağız ve diş sağlığı merkezinde bomba imha tatbikatı gerçekleştirildi.

#1
Foto - Senaryo gereği, kimliği belirsiz kişi tarafından merkezin tuvaletine içinde patlayıcı madde olan kutu bırakılması üzerine durumu fark eden güvenlik görevlisi, yetkilileri bilgilendirerek ekiplere ihbarda bulundu.

Senaryo gereği, kimliği belirsiz kişi tarafından merkezin tuvaletine içinde patlayıcı madde olan kutu bırakılması üzerine durumu fark eden güvenlik görevlisi, yetkilileri bilgilendirerek ekiplere ihbarda bulundu.

#2
Foto -

"Siyah kod" ile harekete geçen polis, sağlık ve belediye ekipleri ile bomba imha uzmanları bölgeye gelerek merkezdeki personel ve hastaları dışarı çıkardı.

#3
Foto - Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha ekipleri, kutuyu kontrollü şekilde patlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha ekipleri, kutuyu kontrollü şekilde patlattı.

#4
Foto - Merkezin başhekimi Alpaslan Üregen, gazetecilere, tatbikatın senaryoya uygun şekilde tamamlandığını söyledi.

Merkezin başhekimi Alpaslan Üregen, gazetecilere, tatbikatın senaryoya uygun şekilde tamamlandığını söyledi.

#5
Foto - Tatbikatın gerçeğini aratmadığını dile getiren Üregen şu ifadeleri kullandı:

Tatbikatın gerçeğini aratmadığını dile getiren Üregen şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto -

"Gerçekçi olması için senaryo gereği bütün personelimizi ve hastalarımızı tahliye ettik.

#7
Foto - İşlem sırasındaki her şey bırakılarak tahliye edildi ve bu şekilde planımızı gerçekleştirmiş olduk.

İşlem sırasındaki her şey bırakılarak tahliye edildi ve bu şekilde planımızı gerçekleştirmiş olduk."

#8
Foto - Nefes kesen tatbikattan görüntüler...

Nefes kesen tatbikattan görüntüler...

#9
Foto - Nefes kesen tatbikattan görüntüler...

Nefes kesen tatbikattan görüntüler...

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