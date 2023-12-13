2023-12-13 17:23:09 Bomba gelişme! Türk bilim insanları geliştirdi! Tüm dünyayı sallayacak haberi az önce duyurdular
Kanser ve korona virüs gibi salgın hastalıklar başta olmak üzere vücuttaki sitokin fırtınasını durduracak yerli ve milli ilaçta hayvan deneylerine geçilmesi dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi tarafından 10 milyon TL bütçe ile hayata geçirilen proje kapsamında; kanser, organ nakli ve kovid gibi salgın hastalıklar başta olmak üzere vücuttaki sitokin fırtınasını durduracak yerli ve milli ilacın üretimi için hayvan denemeleri aşamasına geçildiği bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Bu ilaçlar, dünya genelinde toplamda yaklaşık 30 milyar dolarlık bir pazara sahip. Her yıl ülkemizden de bu ilaçlar için milyonlarca dolar yurt dışına çıkıyor. Onaylanırsa dünyada beşinci ilaç olacak” sözlerini kullandı. Yerli ve milli hedefler doğrultusunda nitelikli ürünler ortaya koyma amacıyla desteklenen proje kapsamında monoklonal antikor temelli biyobenzer ilaç adayının geliştirilmesi sağlanacak ve kazanılacak teknolojik ve bilimsel deneyim sayesinde ileride yeni ilaç adaylarının akademi-sanayi iş birliği ile üretimi mümkün olabileceğinin altı çizildi.