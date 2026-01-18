Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, kışın en sert yüzüyle karşı karşıya. Bölgede sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye başladı. Ancak asıl tehlike bu yağışın yönü; meteorolojik tahminlere göre Bolu’da etkili olan kar dalgası, adım adım İstanbul’a yaklaşıyor.