  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer! Rolü herkesi şaşırtacak İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı” MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir! İran’ı ayağa kaldıran “keskin nişancı” fotoğrafı! Bu iddia doğruysa, ortalık fena karışır İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti! Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı Yaşlılık sigortası geliyor! Prim ödeyen hak iddia edebilecek
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Meteoroloji verileri ve sahadaki son durum kritik bir uyarıyı beraberinde getiriyor: Ankara-İstanbul rotasının kalbi Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Bolu’yu beyaz örtüyle kaplayan kar kütlesi, rüzgarın etkisiyle batıya, yani İstanbul yönüne doğru ilerliyor. D-100 kara yolunda ekipler teyakkuza geçerken, uzmanlar İstanbulluları uyardı: "Kar yağışı etkisini artırıyor, kış lastiği ve zinciriniz olmadan sakın yola çıkmayın!"

#1
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi, kışın en sert yüzüyle karşı karşıya. Bölgede sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye başladı. Ancak asıl tehlike bu yağışın yönü; meteorolojik tahminlere göre Bolu’da etkili olan kar dalgası, adım adım İstanbul’a yaklaşıyor.

#2
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

KAR KÜREME VE TUZLAMA ARALIKSIZ SÜRÜYOR Yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri bölgede 24 saat esaslı bir çalışma başlattı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları, D-100’ün açık kalması için yoğun mesai harcıyor. Trafik ekipleri ise denetimlerini sıklaştırarak sürücüleri tek tek uyarıyor.

#3
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

#4
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

#5
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

#6
Foto - Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor. Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...
Gündem

İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşı fırtınaya karşı uyardı.
Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor
Dünya

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor

Grönland, son günlerde yalnızca Arktik’in eriyen buzlarıyla değil, Soğuk Savaş’tan kalan gölgelerle de dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23