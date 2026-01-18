Bolu’dan İstanbul’a beyaz alarm! Kar yağışı etkisini artırıyor, hazırlıksız çıkmayın
Meteoroloji verileri ve sahadaki son durum kritik bir uyarıyı beraberinde getiriyor: Ankara-İstanbul rotasının kalbi Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Bolu’yu beyaz örtüyle kaplayan kar kütlesi, rüzgarın etkisiyle batıya, yani İstanbul yönüne doğru ilerliyor. D-100 kara yolunda ekipler teyakkuza geçerken, uzmanlar İstanbulluları uyardı: "Kar yağışı etkisini artırıyor, kış lastiği ve zinciriniz olmadan sakın yola çıkmayın!"