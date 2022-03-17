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Yaşam
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Bolu'da şelaleler buz tuttu

2022-03-17 10:24:46
Bolu'da şelaleler buz tuttu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

#1
Foto - Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

#2
Foto - Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.

Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.

#3
Foto - Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.

#4
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

#5
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

#6
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

#7
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

#8
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

#9
Foto - İşte muhteşem görüntüler...

İşte muhteşem görüntüler...

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