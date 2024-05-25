Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

İlk defa beşiz doğuran koyun gördüğünü söyleyen Sami Açıkgöz, “Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim ben ilk defa beşiz doğuran gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum dün akşamdan beri arıyor, ‘koyun nasıl oldu?’ diye. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür” dedi.