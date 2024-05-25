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Yaşam
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Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

2024-05-25 19:37:35
Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

Bolu Mudurnu'da bir koyun tek seferde beşiz doğurdu.

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Foto - Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

Mudurnu ilçesine bağlı Hacımusalar köyünde Sami Açıkgöz hobi olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor.

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Foto - Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

60 yaşındaki Açıkgöz akşam saatlerinde işten geldiğinde ahırında baktığı hamile olan koyunun beşiz doğurduğunu görünce hayrete düştü.

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Foto - Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

Balıkesir bölgesine ait bir cins koyunun beşiz doğurmasıyla Açıkgöz ailesi sevince boğuldu.

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Foto - Bolu'da herkesi şaşırtan olay!

İlk defa beşiz doğuran koyun gördüğünü söyleyen Sami Açıkgöz, “Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim ben ilk defa beşiz doğuran gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum dün akşamdan beri arıyor, ‘koyun nasıl oldu?’ diye. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür” dedi.

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