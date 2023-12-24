2023-12-24 09:20:22 Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı. Başkan Erdoğan, "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." vurgusunda bulundu.