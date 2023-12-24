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Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

2023-12-24 09:20:22
Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı. Başkan Erdoğan, "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." vurgusunda bulundu.

#1
Foto - Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

#2
Foto - Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

'DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI SORULUYOR' Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

#3
Foto - Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

'TERÖR YAPILANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ' Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

#4
Foto - Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

'ER YA DA GEÇ ANLAYACAKLAR' Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

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