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Türkiye
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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

2023-08-11 13:20:34
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

#1
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif yağmur ve sis etkili oldu.

#2
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Sis nedeniyle Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi düştü.

#3
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar indi.

#4
Foto - Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Sürücüler rampa ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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