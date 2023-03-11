Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

"HEM KİRALIK HEM DE SATILIK EVİMİZ ŞU ANDA YOK" Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Ak, “Deprem açısından Kastamonu şu anda bir risk barındırmıyor. Kastamonu fay hattında değil, o yüzden güvenli illerden birisi. Kastamonu’ya özellikle İstanbul’dan yoğun talep var. İstanbul’da ihtimal bir depremden ötürü Kastamonu’da ikamet etmeyenler şehrimize dönmeye çalışıyorlar. Müstakil evler ya da arsalar arıyorlar. Gelenler de, 'en fazla 5 katlı evin var mı' diye soruyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İnşallah bu süreç geçicidir. Halkımızın bu tedirginliği bir an önce biter. Ev talepleri fazla, kiralar çok fazla arttı. Bizler kiralık ya da satılık ev ya da arsa bulmakta zorluk çekiyoruz. Şu anda elimizde kiralık evimiz yok. Açıkçası satılık evimiz de yok. Pandemi de yapılan evler azaldığı için ikinci el evler mevcut şu anda. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Yeni bina stoku şu anda bulunmuyor. Şu anda hiç kimse yüksek katlı evlere talip olmuyor ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. İleride yine aynı şekilde talepler olacaktır. Bize bu deprem düşündürdü ki Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatay mimari yapılması gerekiyor. Milletimizin şu anda TOKİ konutlarına talebi var. Bugün iki kişi TOKİ konutlarında eviniz var mı diye geldi. İnşallah bundan sonraki yapılaşmalar yatay mimari olur, daha sağlam binalar yapılır ve bu tedirginliğimizi de üzerimizden atarız” dedi.