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Hayat-Aktüel
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Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

2023-03-11 17:46:01
Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Fay hattında bulunmayan Kastamonu'ya deprem göçü yaşanıyor. İlde kiralık, satılık ev veya arsa kalmazken, gayrimenkule yönelik talebin artmasıyla fiyatlarda büyük patlama yaşandı.

#1
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

İstanbul’da 600 binden fazla nüfusu barındıran Kastamonulular, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketine geri dönüşlere başladı. Başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan illerden Kastamonu’ya yaşanan göç sebebiyle şu anda hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa kalmadı, satılık ev ya da arsa fiyatları da iki kat arttı.

#2
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından deprem riski taşıyan illerden Kastamonu'ya yönelim başladı. 3. derece deprem bölgesi olan Kastamonu, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentleri arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kastamonu’ya özellikle İstanbul, başta olmak üzere farklı şehirlerden vatandaşlar yerleşmeye başladı. İstanbul’a en fazla göç veren iller arasında yer alan Kastamonu'ya yaşanan depremlerin ardından göç eden vatandaşlar da geri dönmeye başladı.

#4
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kastamonu’nun hem köyleri hem ilçeleri hem de şehir merkezine yoğun dönüşlerin olması sebebiyle kentte kiralık ya da satılık arsa veya evler için büyük talep yaşanıyor. Emlak hareketliliğinin durma noktasına geldiği Kastamonu’da gayrimenkule yönelik talebinde artması sebebiyle fiyatlar iki kat arttı.

#5
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

"HEM KİRALIK HEM DE SATILIK EVİMİZ ŞU ANDA YOK" Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Ak, “Deprem açısından Kastamonu şu anda bir risk barındırmıyor. Kastamonu fay hattında değil, o yüzden güvenli illerden birisi. Kastamonu’ya özellikle İstanbul’dan yoğun talep var. İstanbul’da ihtimal bir depremden ötürü Kastamonu’da ikamet etmeyenler şehrimize dönmeye çalışıyorlar. Müstakil evler ya da arsalar arıyorlar. Gelenler de, 'en fazla 5 katlı evin var mı' diye soruyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İnşallah bu süreç geçicidir. Halkımızın bu tedirginliği bir an önce biter. Ev talepleri fazla, kiralar çok fazla arttı. Bizler kiralık ya da satılık ev ya da arsa bulmakta zorluk çekiyoruz. Şu anda elimizde kiralık evimiz yok. Açıkçası satılık evimiz de yok. Pandemi de yapılan evler azaldığı için ikinci el evler mevcut şu anda. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Yeni bina stoku şu anda bulunmuyor. Şu anda hiç kimse yüksek katlı evlere talip olmuyor ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. İleride yine aynı şekilde talepler olacaktır. Bize bu deprem düşündürdü ki Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatay mimari yapılması gerekiyor. Milletimizin şu anda TOKİ konutlarına talebi var. Bugün iki kişi TOKİ konutlarında eviniz var mı diye geldi. İnşallah bundan sonraki yapılaşmalar yatay mimari olur, daha sağlam binalar yapılır ve bu tedirginliğimizi de üzerimizden atarız” dedi.

#6
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

"MEVCUT GAYRİMENKULLER DEĞERLENEREK FAHİŞ FİYATLARA KADAR ÇIKTI" Kastamonu’da 2016 yılından beri emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Mete Kurtcuoğlu ise mevcut gayrimenkullerin deprem sonrasında talep görmesi üzerine değerlendiğini kaydederek, “Deprem olduktan sonraki araştırmalarda Kastamonu’nun deprem olma riski en az illerden biri olduğu açıklandı. Günümüzde bilgi de hızlı yayıldığı için bu da otomatikman şu anda Kastamonu haddinden fazla göç almaya başladı.

#7
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kastamonu, deprem riski en az illerden birisi olması sebebiyle biz, kiralama ya da daire satın alma noktasında özellikle boş arazi, tarla, arsa gibi yerler çok fazla talep görüyor. Kastamonu, şu anda büyük bir göç yaşıyor. Fazlasıyla ne kiralama talebini karşılayabilecek durumdayız ne de ev satın almak noktasında bu talebi şu anda Kastamonu’nun gayrimenkul noktasında mevcut ekonomik şartlardan ötürü elde bulunan gayrimenkuller haddinden fazla fahiş fiyatlara çıktı. Merakla bizler de bu işin sonunun nereye gideceğini bekliyoruz. Bu göç dalgası ne kadar sürecek bilemiyoruz” diye konuştu.

#8
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kastamonu’nun tersine yaşanan göçü karşılayamayacağını belirten Kurtcuoğlu, "Bu deprem endişesi geçici, geçecektir. Unutacağız, unutmak zorundayız. Gayrimenkuller olmayınca satışlar hangi noktaya gidecek ya da vatandaş kiralık ev bulamayınca İstanbul’dakiler ya da diğer illerde yaşayanlar belli bir süre sonra yerlerinde kalacaklar. Şu anda bir panik, bir korku yaşanıyor.

#9
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Göçün de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. 5-6 ay sonra yüzde 25, 1 yıl sonrasında yüzde 50 gibi tersine göçün azalacağını tahmin ediyorum. En çok talep şu anda köy arazilerinde, arsada, tarlalara var. Yılbaşından önceki herhangi bir gayrimenkul seçim dalgası da vardı, bizler fiyatların belli bir oranda artacağını tahmin ediyorduk.

#10
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Deprem fiyatları iki katına çıkarttı. Örneğin Aralık ayında sattığımız 2+1 daire 800 bin TL bandında iken bizler bin 100-bin 200 lira olarak tahmin ediyorduk. Ama şimdi bin 500 lira bandına çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

#11
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

"ÖZELLİKLE İSTANBUL'DAN KASTAMONU'YA ÇOK FAZLA DÖNÜŞLER VAR" Kastamonu Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aydemir de, “Yüksek katlı dairelerde oturan arkadaşlarımız, depremlerde sallandıklarını ve çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı da 300-500 metrekare arsa aradıklarını ve buralara tek katlı ya da iki katlı evler yapmak istediklerini söylüyorlar. Biz de bunları görüyoruz, takip ediyoruz. Yüksek katlı yapıların bundan sonra yapılmaması ve tedbir alınması, az katlı inşaatlara ruhsat verilmesini talep ediyoruz. Pandemi sırasında Kastamonulu olanların talepleri çok fazla oldu.

#12
Foto - Bölgede satılık ev ve arsa kalmadı... Talepler resmen patladı

Kastamonu’nun köylerinden, ilçelerinden olanlar geri dönüş konusunda biraz daha hızlandılar. 'Memleketimizde bir evimiz olsun, kalacak yerimiz olsun' görüşü biraz daha gündeme geldi. Talepleri bulunuyor ama onlarda artık deprem dolayısıyla ev ya da arsa arıyorlar. Müstakil evleri talep ediyorlar. Son yaşanan depremden sonra talep arttı, bu yüzden kiralık yerimiz çok az. Yok denilecek durumda az. Pandemi ile birlikte yeni inşaatlarından olmamasından da kaynaklanıyor. Yurtlarımızda yeterli kapasitede değil, üniversite öğrencileri de kiralık evler arıyor. Kiralık evlerin çoğu öğrenci ağırlıklı oluyor. Bu yüzden talepler fazla oluyor. İstanbul’da şu anda Kastamonulular ikinci sırada nüfus bakımından” ifadelerini kullandı.

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