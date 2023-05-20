Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları

Şu ana kadar Adana'da bin 682, Adıyaman'da 25 bin 757, Diyarbakır'da 6 bin 40, Elazığ'da 2 bin 606, Gaziantep'te 17 bin 686, Hatay'da 27 bin 211, Kahramanmaraş'ta 26 bin 964, Kilis'te bin 854, Malatya'da 13 bin 975, Osmaniye'de 3 bin 685, Şanlıurfa'da 3 bin 736 konutun yapımına TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlandı. Adıyaman'da 6 bin 540,