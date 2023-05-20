2023-05-20 07:42:43 Bölge ayağa kalkıyor: İşte devletin sözü, işte yükselen deprem konutları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği gibi deprem bölgesi devletin tüm birimlerinin seferberliğiyle adeta yeniden ayağa kalkıyor. Köy evlerinin teslimine başlanmasının ardından depremin hemen sonrasında temelleri atılan deprem konutları yükselmeye başladı. 3.5 ayda depremzedelere yuva olacak konutların silüeti ortaya çıktı. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep'te konutların birçoğunda kaba inşaat bitmek üzere... İşte 1 yılda tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek konutların son hali