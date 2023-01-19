  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

2023-01-19 16:17:55
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan 2 futbol sahası büyüklüğündeki alanı 33 yıl boyunca hukuksuz şekilde kullanan BÜMED’in işgali yapılan geç müdahalenin ardından son buldu. 10 yıllığına kiraya verilen ve 33 yıl boyunca hiçbir denetime tâbi tutulmadan işgal edilen mekânın işgalcilerden alınması doğru bir hareket olsa da, bu zamana kadar gerçekleşen 23 yıllık işgalin de hesabı sorulmalı.

#1
Foto - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

Eğitim ve bilimle değil, eylem ve protestolarla gündeme getirilmek istenen ajan yuvası Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rant kapısının kilidini açacak bilgi ve belgelere ulaşıldı. Haber7’nin haberine göre mevcut Boğaziçi Üniversitesi yönetimine karşı sürdürülen eylemlere "kazanana kadar devam, vazgeçmek yok" ifadeleriyle destek veren Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin (BÜMED) kurum bünyesindeki tesislerde işgalci olarak yer aldığı, boğaza nazır imtiyazlı alanda ticari faaliyet yürüterek devasa gelirler elde ettiği, mahkeme kararına rağmen tesisleri boşaltmamakta direndiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

BÜMED'in, Boğaziçi Üniversitesi sınırlarındaki ticari işletmesinden kazanılan paraların nereye harcandığının bilinmediği saptandı. BÜMED'in işlettiği 8 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu tesislerin uydu görüntüsü. 33 yıllık işgal 30 yılı aşkın süredir devam eden rantın tüyler ürperten hikayesi şöyle: Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki 8 bin metrekarelik alan üzerine kurulu boğaz manzaralı-havuzlu yapıları, 33 yıldır BÜMED'in işlettiği öğrenildi. 2 adet tenis kortu, fitness salonu, açık havuz, restoran ve idari binanın yer aldığı tesisi BÜMED'in 1990 yılında imzalanan sözleşme ile 10 yıllığına ele geçirdiği belirlendi. 2000 yılında bahse konu araziyi Boğaziçi Üniversitesi yönetimine devretmesi gereken BÜMED'in, o tarihten bu yana işgale devam ettiği saptandı. BÜMED Sayıştay'ın uyarılarını görmezden geldi

#3
Foto - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

23 yıldır kamu arazisini işgal eden BÜMED'in Sayıştay'ın uyarılarını görmezden gelerek tesisi işletmeye devam ettiği kaydedildi. Kanunsuzluk ifşa olunca paravan şirket devreye girmiş Sayıştay müfettişlerince 2019 yılında hukuksuzlukla ilgili uyarı sonrası BÜMED'in kampüsteki varlığının sonlandırıldığı ve kağıt üzerinde kurulmuş Ladin AŞ şirketine ihale yoluyla kiralama yapıldığı da gelen bilgiler arasında. 2004 yılında yürürlüğe giren 5072 sayılı kanuna göre, dernek ve vakıfların kamu kurumları içerisinde faaliyet göstermesi yasak. Buna rağmen BÜMED, yıllardır kamu kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde varlığını sürdürüyor.

#4
Foto - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

Devasa alan için komik kira Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin işgal ettiği 8 bin metrekarelik havuzlu tesislerde düğün, balo, toplantı, konser ve çeşitli etkinlikler yapılıyor. Mekanı BÜMED'in paravan şirketi LADİN A.Ş. ve bir restoran işletiyor. Şirket tarafından mekanın kullanımı için Boğaziçi Üniversitesi'ne sadece 160 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Buna karşın tesisteki alkollü etkinliklerde bir gecede milyonluk gelirler elde edildiği kaydedildi. Bölgesel emlak değerlemelerine göre, Boğaziçi'ndeki küçük kantinlerin aylık kirasının 100 bin TL'yi aşan miktarlarda fiyatlandırılmasına rağmen, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 8 bin metrekarelik devasa alan üzerine kurulu tesis için kuruma ödenen aylık 160 bin liralık kira ücretinin oldukça sembolik ve kamuyu zarara uğratan bir bedel olduğu değerlendiriliyor. BÜMED'e sağlanan rantın yansımaları bunlarla sınırlı değil. Bağış yok BÜMED'in, Boğaziçi Üniversitesi'ne 40 milyon dolarlık bağış yaptıkları iddia edilmiş fakat yapılan araştırmalarda, yardım yapılmadığı tesbit edilmiş.

#5
Foto - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

Amaç dışı kullanım BÜMED'in paravan şirketi LADİN A.Ş.'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki araziyi amacının dışında kullandığı iddia ediliyor. Üniversite arazisindeki tesislerin üniversite mensubu olmayan kişi ve kurumlar tarafından kullanıldığı; düğünler, balolar, toplantılar ve konserlerle kamu kaynağı üzerinden rant oluşturulduğu bildirildi. Hem rantın hem yıkıcı eylemlerin merkez üssü Kampüs içerisindeki 8 bin metrekarelik bu alanın, üniversite karşıtı yasadışı eylemlerde lojistik üs olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Daha önce üniversitenin güvenliğini zafiyete uğratmaya çalışan çeşitli eylemcilerin, bu mekanı yasadışı eylemler için lojistik malzemeler ve alkollü içki sokma aracı olarak kullanmaya çalıştığı söylentisi hakim. Rektörlükten ranta 'dur' diyen tahliye bildirimi BÜMED'in 30 yılı aşkın süre boyunca işleterek büyük kazançlar elde ettiği kamuya ait tesisteki işgale "dur" diyen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, kamu hakkını koruma iradesini ortaya koydu. İşgal bitince ne olacak? 8 bin metrekarelik arazi Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandırılacak. Saha eğitim için tahsis edilecek. Rant gitti algı operasyonu başladı 2 tenis kortu, fitness salonu, açık havuz, restoran, idari bina gibi mekanların yer aldığı arazinin Boğaziçi Üniversitesi'ne, yani gerçek sahibine kazandırılacak olması gün içerisinde çeşitli sosyal medya platformlarında algı operasyonlarına yol açmıştı. BÜMED üyelerinin başını çektiği bir grup, "Yerinde kal BÜMED" ve "Yerinde kal Boğaziçi" başlıklarıyla 'tahliye bildiriminin iptal edilmesini' talep etmişti. Geç kalınmış bir hareket 10 yıllığına verilen bir mekân nasıl oluyor da 33 yıl boyunca hiçbir denetime tabi tutulmadan işgal edilmesine izin veriliyor. Mekânın işgalcilerden alınması her ne kadar doğru bir hareket de olsa, bu zamana kadar hiçbir adım atılmamasının da hesabı sorulmalı. KAYNAK: HABER 7

Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz
Siyaset

Sınıra asker yığmışlardı! Arap ülkesinden skandal çıkış: Türkiye ile ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmaz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, terör örgütü PKK'dan yana bir açıklama yaparak, "Sınır ihlalleri sürdükçe Türkiye ile normal bir ilişki..
Haddini fazlasıyla aştı! Finlandiyalı diplomattan Türkiye hakkında skandal sözler
Gündem

Haddini fazlasıyla aştı! Finlandiyalı diplomattan Türkiye hakkında skandal sözler

NATO'ya girmek için Ankara'nın kapısında yatan İsveç ve Finlandiya'da skandallar bitmek bilmiyor... İsveç'in başkenti Stockholm'deki PKK rez..
Yunan spikerden şok iddia! Türkiye süper güç olmak için bunu yapacak
Gündem

Yunan spikerden şok iddia! Türkiye süper güç olmak için bunu yapacak

Türkiye ile ilgili sık sık analiz yayınları yapan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, çarpıcı bir iddiada bulundu. Theodor..
Abdullah Gül'ün gizli niyetini eleştirdi!
Siyaset

Abdullah Gül'ün gizli niyetini eleştirdi! "Nasıl bir doyumsuzluk bu?"

Engin Ardıç, "Ali Babacan'ı ülkenin başına oturtup onun eliyle ülkeyi yönetmek isteyen" Abdullah Gül'e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı...
Resmen katliam! 2 bin 390 kişi öldü
Dünya

Resmen katliam! 2 bin 390 kişi öldü

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Caminando Fronteras" (Yürüyen Sınırlar), geçen yl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yolu..
Rusya şartını duyurdu: Ukrayna bunu yaparsa çatışma biter
Dünya

Rusya şartını duyurdu: Ukrayna bunu yaparsa çatışma biter

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna taleplerimizi ne kadar hızlı kabul ederse çatışma o kadar hızlı biter" dedi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23