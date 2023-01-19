Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 23 yıllık işgali sona erdi

Amaç dışı kullanım BÜMED'in paravan şirketi LADİN A.Ş.'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki araziyi amacının dışında kullandığı iddia ediliyor. Üniversite arazisindeki tesislerin üniversite mensubu olmayan kişi ve kurumlar tarafından kullanıldığı; düğünler, balolar, toplantılar ve konserlerle kamu kaynağı üzerinden rant oluşturulduğu bildirildi. Hem rantın hem yıkıcı eylemlerin merkez üssü Kampüs içerisindeki 8 bin metrekarelik bu alanın, üniversite karşıtı yasadışı eylemlerde lojistik üs olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Daha önce üniversitenin güvenliğini zafiyete uğratmaya çalışan çeşitli eylemcilerin, bu mekanı yasadışı eylemler için lojistik malzemeler ve alkollü içki sokma aracı olarak kullanmaya çalıştığı söylentisi hakim. Rektörlükten ranta 'dur' diyen tahliye bildirimi BÜMED'in 30 yılı aşkın süre boyunca işleterek büyük kazançlar elde ettiği kamuya ait tesisteki işgale "dur" diyen Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, kamu hakkını koruma iradesini ortaya koydu. İşgal bitince ne olacak? 8 bin metrekarelik arazi Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandırılacak. Saha eğitim için tahsis edilecek. Rant gitti algı operasyonu başladı 2 tenis kortu, fitness salonu, açık havuz, restoran, idari bina gibi mekanların yer aldığı arazinin Boğaziçi Üniversitesi'ne, yani gerçek sahibine kazandırılacak olması gün içerisinde çeşitli sosyal medya platformlarında algı operasyonlarına yol açmıştı. BÜMED üyelerinin başını çektiği bir grup, "Yerinde kal BÜMED" ve "Yerinde kal Boğaziçi" başlıklarıyla 'tahliye bildiriminin iptal edilmesini' talep etmişti. Geç kalınmış bir hareket 10 yıllığına verilen bir mekân nasıl oluyor da 33 yıl boyunca hiçbir denetime tabi tutulmadan işgal edilmesine izin veriliyor. Mekânın işgalcilerden alınması her ne kadar doğru bir hareket de olsa, bu zamana kadar hiçbir adım atılmamasının da hesabı sorulmalı. KAYNAK: HABER 7