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Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

2024-05-09 15:01:44
Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ "Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar..." başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Aytuğ "İstanbul Boğazı'nda Tarabya- Kireçburnu-Sarıyer hattı boyunca uzanan otoparklara karavan çekmek moda oldu. 150 bin liraya alınan karavanlara kurulanlar, 24 saat deniz manzarasına karşı yalı keyfi yapıyor. Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu?" dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı:

#1
Foto - Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Geçenlerde Sarıyer ile İstinye arasında biraz dolaşıp Boğaz havası alayım dedim ama ne mümkün? Neredeyse her kilometrede önüme bir rezalet, bir sakillik ve sorumsuzluk serilince koşa koşa eve döndüm. İSTİNYE KAPANMIŞ - Boğaz'da en sevdiğim yerlerden biri İstinye sahilidir. Denizcilik merakım nedeniyle marinadaki teknelere bakıp tek tek incelemeyi çok severim. Ama bu kez keyfimden mahrum kaldım. Sarıyer Belediyesi kordonu saç tabelalarla kapatıp 10 ay sürecek bir inşaata girişmiş, ne gereği varsa? Ne sahildeki kafeteryalara girilebiliyor, ne çocuk parkına... Yahu milletin tam bahar ve yazın tadını çıkarmak için sahile koşacağı günlerde bu uygulama halka reva mı? Yumuşak geçen kışta bu işi halletseydiniz olmaz mıydı? Umudunu bahar ve yaz aylarındaki işe bağlayan esnafın halini ise hiç sormayın. Hepsi kan ağlıyordu.

#2
Foto - Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

EVLER YOLA ÇÖKECEK - Tarabya'daki durum ise daha felaketti. Çünkü tarihi eser statüsündeki yanmış, üflesen yerle yeksan olacak binalar sahil yoluna yıkılmak üzereydi. Bir tanesine ise önlem olarak (!) ağ gerilmişti, sanki yıkılsa koruyacakmış gibi...

#3
Foto - Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

KARAVAN KUŞATMASI - Sahil güzergahı boyunca dikkatimi çeken bir başka sakillik ise halkın kullanımına açık olması gereken park yerlerinin karavanlar tarafından işgal edilmesiydi.

#4
Foto - Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Millet Boğaz gören evlere aylık 150 bin lira kira öderken, bazı karavancılara bu hak nasıl bedava sunuluyor, aklım ermedi doğrusu. 150 bin liraya karavan al, denizin kenarına park et, Boğaz'da yalı (!) sahibi ol. Oh ne güzel dünya...

#5
Foto - Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Allah'ın gariban çilekçisinin arabasını devirmeyi "denetim" sayan zabıta nerede, çok merak ediyorum...

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