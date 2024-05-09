Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...

Geçenlerde Sarıyer ile İstinye arasında biraz dolaşıp Boğaz havası alayım dedim ama ne mümkün? Neredeyse her kilometrede önüme bir rezalet, bir sakillik ve sorumsuzluk serilince koşa koşa eve döndüm. İSTİNYE KAPANMIŞ - Boğaz'da en sevdiğim yerlerden biri İstinye sahilidir. Denizcilik merakım nedeniyle marinadaki teknelere bakıp tek tek incelemeyi çok severim. Ama bu kez keyfimden mahrum kaldım. Sarıyer Belediyesi kordonu saç tabelalarla kapatıp 10 ay sürecek bir inşaata girişmiş, ne gereği varsa? Ne sahildeki kafeteryalara girilebiliyor, ne çocuk parkına... Yahu milletin tam bahar ve yazın tadını çıkarmak için sahile koşacağı günlerde bu uygulama halka reva mı? Yumuşak geçen kışta bu işi halletseydiniz olmaz mıydı? Umudunu bahar ve yaz aylarındaki işe bağlayan esnafın halini ise hiç sormayın. Hepsi kan ağlıyordu.