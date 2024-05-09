2024-05-09 15:01:44 Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar...
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ "Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu? Yeni moda tekerlekli yalı karavanlar..." başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Aytuğ "İstanbul Boğazı'nda Tarabya- Kireçburnu-Sarıyer hattı boyunca uzanan otoparklara karavan çekmek moda oldu. 150 bin liraya alınan karavanlara kurulanlar, 24 saat deniz manzarasına karşı yalı keyfi yapıyor. Boğaz'a sahip çıkacak belediye yok mu?" dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı: