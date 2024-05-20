  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

2024-05-20 15:15:59
Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı. Böceklerin kar üzerindeki yolculuğu objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kış mevsimi uzun ve çetin geçiyor.

#2
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, doğa canlanmaya başladı.

#3
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Yol kenarlarında metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

#4
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Uzun kışın ardından doğanın canlanmasıyla birçok böcek türü, kar üstünde görülmeye başlandı.

#5
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Kar ve tipinin sürekli yolların kapatması nedeniyle bu bölge "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılıyor.

#6
Foto - Böceklerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Su kenarlarındaki kopmuş kar kütleleri görüntüsü ise kutupları andırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay
Gündem

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ABD yapımı Bell 212 helikopteri yaptığı kazalarla öne çıkıyor.
Dünya Arda'yı konuşuyor! Sen ne yaptın böyle Arda... İki gol birden...
Spor

Dünya Arda'yı konuşuyor! Sen ne yaptın böyle Arda... İki gol birden...

Arda Güler, Villarreal karşısında fileleri 2 kez havalandırdı ve ligde oynadığı son 8 maçta 6. kez golünü attı.

Akıncı İHA keşfetti! İran'a koordinatlar iletildi
Gündem

Akıncı İHA keşfetti! İran'a koordinatlar iletildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını bulmak için görevlendirilen Akıncı İHA ısı kaynağı tespit etti. Koordinatların İra..
ABD darbe iddialarına cevap verdi
Dünya

ABD darbe iddialarına cevap verdi

ABD’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Büyükelçisi Lucy Tamlyn, ülkedeki darbeye kalkışan silahlı grubun içinde bazı ABD vatandaşlarının..
Reisi'nin kaybı sonrası Hamaney'den ülke yönetimine ilişkin açıklama
Gündem

Reisi'nin kaybı sonrası Hamaney'den ülke yönetimine ilişkin açıklama

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasının ardından yaptığı ilk açıklamada,..
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle

İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın önemli üst düzey isimleri öldürülmüştü. Şimdi de İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23