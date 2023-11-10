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Gıda
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Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

2023-11-10 11:17:31
Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan demleme siyah çay, yanlış teknikle demlendiğinde adeta zehir saçıyor. Yapılan araştırmalar, yanlış demlenen çayın birçok kronik hastalığı beraberinde getirdiğini gösterdi. Buna göre, yapılan hatalar kansere dahi neden olabiliyor. Keyif çayı içmek isterken sağlığınızdan olmamak için bu uyarılara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte yanlış teknikle demlenen çayın zararları ve neredeyse her gün yaptığımız hatalar...

#1
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

YANLIŞ DEMLEME TEKNİĞİ HASTALIKLARA KAPI ARALIYOR Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

#2
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

#3
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

DEMLEDİĞİNİZ ÇAY ACIYSA... Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

#4
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

OCAK ÜZERİNDE BEKLETİRSENİZ... Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

#5
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

YÜKSEK SICAKLIKTA KAYNAMAYA DEVAM EDERSE... Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

#6
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

KANSER RİSKİ YARATIYOR Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

#7
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

BURUK BİR TAT BIRAKIR Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

#8
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir.

#9
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

#10
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

ÇAY RUTUBET ALIR Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar. Rutubetlenen çay tüketimi böbrekleri fazlasıyla yoruyor.

#11
Foto - Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

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