Böbrekleri bitiren meğer çaymış! Böyle demlemeyi herkesin bırakması gerekiyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan demleme siyah çay, yanlış teknikle demlendiğinde adeta zehir saçıyor. Yapılan araştırmalar, yanlış demlenen çayın birçok kronik hastalığı beraberinde getirdiğini gösterdi. Buna göre, yapılan hatalar kansere dahi neden olabiliyor. Keyif çayı içmek isterken sağlığınızdan olmamak için bu uyarılara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte yanlış teknikle demlenen çayın zararları ve neredeyse her gün yaptığımız hatalar...