Böbreklerden çıkan taşlar görenleri hayrete düşürüyor!

Yaptığı ameliyatlarda gerek idrar yollarında, gerekse böbreklerde çıkan taşların kendisini hayretler içinde bıraktığını dile getiren Zan, Geçmişte yaptığım ameliyatlardan birinde, bir kadından 22 santimetre uzunluğunda bir taş çıkardık ve farkında bile değildi. Bize geldiğinde ‘Benim kasığıma bir şey batıyor’ şeklinde bir şikayeti vardı. Biz de yaptığımız tektik ve incelemelerden sonra böyle bir taşı tespit ettik. Yine bir erkek hasta Suudi Arabistan’da çalışıyordu, memleketine ‘iş yapamazsın’ deyip göndermişlerdi. Burada o erkek hastamıza çektiğimiz filmde böbreğinde 650 gram ağırlığında bir taş saptadık, ameliyatı da yaptık. Öte yandan 75 yaşındaki bir hastamızdan, en küçüğü kestane büyüklüğünden olan 12 taş aldık. Bunun gibi yüzlerce örnek var, görüldüğü üzere” diye konuştu.