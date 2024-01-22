BMGK'de, Rusya ve ABD laf dalaşına girdi

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Rusya'nın Ukrayna'ya silah transferi hakkında toplantı talebini eleştirerek, "Rusya, Konseyi dezenformasyon kampanyasını yürütmek için bir sahne olarak kullanıyor." suçlamasını yaptı. Binlerce Rus askerinin, Ukrayna topraklarında olduğunu ancak tek bir Ukrayna askerinin Rus toprağında bulunmadığını ifade eden Wood, "Eğer hükümeti uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK kararlarına saygı duysaydı, Rus temsilcinin suçlamaları daha inandırıcı olurdu." diye konuştu.