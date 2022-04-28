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Dünya
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BM'den İdlib'e 73 tır yardım

2022-04-28 16:28:54
BM'den İdlib'e 73 tır yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 73 tır insani yardım gönderildi.

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Foto - BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

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Foto - Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

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