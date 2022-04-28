2022-04-28 16:28:54 BM'den İdlib'e 73 tır yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 73 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 73 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.
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