Blinken'a tepki gösterdiler: Türkiye’den defol

Hamas ile ilişkiler geliştirilmeli ve Blinken planı başını çalınmalıdır!Rıdvan Kaya, Batının tutarsızlığının ötesinde artık suçun açıkça ortağı olduğunu belirtirken bu durum karşısında Hamas’a yöneltilen Hamas suçlamasının içi boş bir iftira olduğuna değindi.“Zalimlerin kavramlar üzerinden oluşturmaya çalıştığı algı büyük bir yalandan ibaretti. Terör masumları hedef almaksa sizler terörün en büyük temsilcilerisiniz. ABD’nin insanlık suçlarını her yerde haykırmaya devam edeceğiz. Netanyahu’nun köpekliğini yapan alçakların zalimliğini her platformda dile getireceğiz. Medeniyet ve insan hakları diyerek her türlü zorbalığı yapanlar bir asırdır Filistin’i esaret altında tutuyorlar.