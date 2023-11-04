Blinken'a tepki gösterdiler: Türkiye’den defol

Aynısını Irak’ta ve Afganistan’da Suriye’de de yaşadık... En sonunda ise zalimler Irak ve Afganistan’da zelil oldukları gibi işgal altındaki Filistin topraklarından def olup gidecekler.”Kaya, Hamas’ın arkasında duran Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle bütün ümmete örnek olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.“Her kim bu günden sonra Batılıların medeniyetinden “gelişmişliğinden” söz ederse Gazze’de katledilen bebeklerin fotoğraflarını suratlarına çarpacağız. İman ile küfür arasında hak ile batıl arasındaki savaşın sadece Filistin’de değil dünyanın her yerinde devam ettiğini çocuklarımıza anlatacağız, öğreteceğiz. Gazze bize bunu öğütlüyor. ‘Gerekirse öleceğiz ama zillete asla boyun eğmeyeceğiz’ diyerek tüm dünyaya direnişi öğretiyorlar, Allah onlardan razı olsun. Rabbimiz onlara kurtuluşu en yakın zamanda nasip etsin!”Şair-yazar Ali Emre, ABD’nin Haçlı seferlerini örgütlercesine Siyonistlere yardım ettiğini ifade ederken Blinken’in ise Türkiye’ye gelerek işgali normalleştirmeye çalıştığını vurguladı.ABD haçlı seferlerinin bir devamı olarak direnişi hedef alıyor.