Blinken'a tepki gösterdiler: Türkiye’den defol

Özgür-Der, İslami Dayanışma Cemiyeti, İmam Buhari Vakfı, Tevhid Dergisi, Medeniyet Derneği, Okur-Der, Nebevi Nesil Vakfı, Rahmet Derneği, Siyer Vakfı, Ümmetin Sesi Derneği, İlim ve Davet Derneği, Erdem Vakfı, Davet-Der ve Gençlik Derneği’nin çağrısı ile Fatih Saraçhane'de bir araya gelen Müslümanlar ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti protesto etti. Grup adına sunuş konuşmasını gerçekleştiren Murat Ayar, ABD'nin geçmişten bugüne Müslümanlar üzerinde kurduğu tasalluta dikkat çekerken işgal çetesinin varlığının ise bu emperyalist baskıların en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.