Blinken katillere yol verdi!

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.