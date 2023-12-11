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Dünya
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Blinken katillere yol verdi!

2023-12-11 01:02:07
Blinken katillere yol verdi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini söyledi.

#1
Foto - Blinken katillere yol verdi!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı.

#2
Foto - Blinken katillere yol verdi!

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin,"İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz." açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Blinken katillere yol verdi!

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.

#4
Foto - Blinken katillere yol verdi!

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Blinken katillere yol verdi!

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

#6
Foto - Blinken katillere yol verdi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

#7
Foto - Blinken katillere yol verdi!

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

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