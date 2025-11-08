  • İSTANBUL
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan muşmula aynı zamanda detoks etkisiyle dikkat çekiyor. Faydalarıyla ön plana çıkan muşmula meyvesinin sağlık için ne kadar yararlı olduğunu anlatan Obezite İle ilgili çalışmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül muşmula çayını ise böyle anlattı! ve kabızlığı önlemesiyle bilinen muşmula alternatif tıpta da sıkça kullanılıyor. Uzmanlar bize ilave güç verdi açıklamasında bulundu.

#1
Foto - Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

Muşmula meyvesi detoks etkisiyle bu mevsimin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Obezite İle ilgili çalışmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül, ‘Muşmula; susuzluğu azaltır, kan dolaşımını düzenler, ishali keser, dizanteriyi önler, karaciğeri temizler, mideyi de kuvvetlendirir’ dedi. Dr.Fevzi Özgönül, muşmula çayının binbir derde deva olduğunu belirterek, “Muşmula, kimilerinin sert , kimilerinin de daha olgunlaşmış ve yumuşamış olarak sevdiği bir meyvedir. Bazı kişilerin ise çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde çiçekler açar. Meyveler hafif buruk bir tattadır. Ekim sonu, kasım ayı başları gibi hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur.” diye konuştu. Muşmulanın faydalarını saymakla bitirilemeyeceğini kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, “Muşmulanın,kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır. Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

#2
Foto - Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir. Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur. Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler. Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır. Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.” dedi. Hamile kadınların da bu şifalı meyveyi bol bol tüketmesini öneren Dr.Fevzi Özgönül, daha sonra şunları kaydetti, “Özellikle kış aylarına gireceğimiz şu günlerde, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunması hamileler için oldukça büyük bir şanstır. Bu yararlı meyve düşük yapma riskini azaltır. Düşük yapma riski olan gebe kadınlar bu meyveyi tüketmelidir. Ayrıca bel ağrılarına çok iyi gelir. Ağrıları hafifletici özelliği de vardır. Gut hastaları da bu faydalı meyveyi bolca tüketebilirler. Fakat yüksek tansiyon hastalarının daha az tüketmelerinde fayda var.

#3
Foto - Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

MUŞMULA ÇAY TARİFİ Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan muşmula aynı zamanda detoks etkisiyle dikkat çekiyor. Faydalarıyla ön plana çıkan muşmula bu mevsimin vazgeçilmez meyveleri arasında yerini alıyor. Kabızlığı önlemesiyle bilinen muşmula alternatif tıpta da sıkça kullanılıyor. Muşmula meyvesi detoks etkisiyle bu mevsimin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Diyet yapanların sık sık tercih ettiği bu meyve faydalı etkileriyle alternatif tıpta da sıkça kullanılıyor. Kabızlığı önlemeden öksürük semptomlarını azaltmaya kadar birçok faydasıyla ön plana çıkan muşmula meyvesini çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. MUŞMULA , DÖNGEL, YENİ DÜNYA, EZGİL Bilimsel adı Mespilus germanica olan muşmula, halk arasında döngel, yeni dünya, ezgil ve beşbıyık gibi farklı isimlerle de anılıyor. Bu meyve gülgillerin bir alt türü olan Amygdaloideae familyasına aittir. Kahverengi-turuncu bir görünümü olan muşmula elmayı andırıyor. Kendine has bir aroması olan muşmula damaklarda genellikle tatlı, biraz ekşi ve baharatlı bir tat bırakıyor. MUŞMULANIN FAYDALARI NELERDİR? Muşmulanın insan vücudunun daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına destek olan birçok faydası vardır. Bu olumlu etkiler bağışıklık sisteminden boşaltım sistemine kadar vücudun birçok farklı noktasındadır. Sonbaharın besin değeri yüksek meyvelerinden biri olan muşmula, içerdiği lif, vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposudur. Özellikle pektin, polifenol ve flavonoid bakımından zengin olması sayesinde sindirimden bağışıklığa kadar birçok alanda vücuda destek olur. Muşmuladaki pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Vücudun su tutma kapasitesini artıran bu lif, sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasını sağlar.

#4
Foto - Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

Muşmulanın zayıflamaya da iyi geldiğini, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırdığını ve bu özelliğinden dolayı muşmula çayının kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesi gerekir.” Güçlü Antioksidan Koruma! Vitamin, mineral ve fitokimyasallar yönünden zengin olan muşmula, antioksidan etkisiyle oksidatif stresi azaltır. Karaciğerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, böbreklerin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. İltihap Giderici Özellik: İçeriğindeki polifenoller, muşmulaya doğal bir iltihap kurutucu özellik kazandırır. Bu sayede öksürük, astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının belirtilerinin hafiflemesine destek olur. Bağışıklık ve Ağız Sağlığı: Muşmulanın yapraklarında bulunan C vitamini ve flavonoidler, ağız ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Zengin potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda vücuttaki yağ birikimini azaltarak LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit seviyelerinin düşmesine yardımcı olu Metabolizma ve Kan Şekeri Üzerindeki Etkiler: Muşmula, Tip-2 diyabet semptomlarının hafiflemesine destek olurken, düşük kalorili ve lifli yapısıyla kilo kontrolünü kolaylaştırır. Demir ve Kas Desteği: Kansızlık tedavisine yardımcı olabileceği gibi kas fonksiyonlarının korunmasında da rol oynar. Zihinsel ve Ruhsal Faydalar: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde demans ve Alzheimer gibi bilişsel hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Hafızayı güçlendirir, uykusuzluk ve mental yorgunluk sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca huzursuz bacak sendromuna karşı da destekleyici bir etki gösterebilir.

#5
Foto - Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

Muşmula çayı nasıl yapılır? Muşmula çayı yapmak için öncelikle yaklaşık bir avuç kadar muşmula meyvesi ince ince dilimlenir. Ardından dilimlenen muşmulalar 1 litre suyun içine atılır ve kaynatılır. Kaynayan çay süzülür ve ılıması için bir süre beklenir. Muşmula çayı yeterince soğuduktan sonra tüketilebilir. Muşmula çayının içine isteğe bağlı olarak bal da ilave edilebilir. Muşmulanın cinsel sağlığa etkisi bulunur mu? Muşmulanın damar sağlığını destekleyen ve kan dolaşımını artıran yönleri bulunur. Bu nedenle muşmula tüketimi libido yükseltici bir etki gösterebilir. Bebeklere muşmula verilir mi? Genellikle bebeklerde altıncı aydan sonra ek gıdalara geçilir. Ancak her bebeğin genel sağlık durumu ve gösterebilecekleri alerjik reaksiyonlar farklı olabileceğinden muşmula tüketimine başlanmadan önce mutlaka bir doktora danışıp onay alınması gerekir.

