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Hayat-Aktüel
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Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın

2022-05-12 17:55:23
Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın

Edirne-Keşan'da Biyokütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Paşayiğit Mahallesi'ndeki santralin deposunda bulunan odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Yangında elinden yaralanan 1 işçi ile dumandan etkilenen 3 işçi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Paşayiğit Mahallesi'ndeki santralin deposunda bulunan odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Yangında elinden yaralanan 1 işçi ile dumandan etkilenen 3 işçi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#2
Foto - Santralde soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Santralde soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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