'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

"Hafif bir sedatif ve antispazmodik olarak işlev görerek, uykusuzluk ve anksiyeteye yardımcı olur. Bitkinin ağrı kesici ve iyileştirici özellikleri vardır, özellikle nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası iyileşmeyi destekler. Dışarıdan, yara, morluk ve yanık iyileştirmek için yağ içine eklenir. Sarı kantaron, bazı durumlarda güneşe karşı hassasiyet oluşturabilir, bu özellik kanser tedavisinde kullanılmıştır. Vücutta meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan ağrıların hafiflemesini sağlar. Sarı kantaron çayı gece uykularının düzenlenmesine yardımcıdır. Sarı kantaron adet sancısı için kadınlarda Mens dönemlerinde ılık bir şekilde sabah ve akşam aç ya da tok karnına tüketilebilir. Gece altını ıslatma problemi yaşayan çocuklar için sarı kantaron çayı önerilir. Sarı kantaron çayının sakinleştirici etkisi bu problemin tedavisinde etkin bir rol oynar. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan sarı kantaron panik atak rahatsızlığının tedavisini destekleyicidir. Sarı kantaron ve depresyon arasındaki ilişki nedeniyle Avrupa’da uzun yıllar reçete edilen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Özellikle sinirli ve stresli olduğunuz günlerde rahatlama amacıyla sarı kantaron çayı tüketebilirsiniz. Sarı kantaron hemoroit hastalığının tedavisinde yağ şeklinde kullanılabilir. Sarı kantaron yağı basur yarasının üzerine bal ile birlikte sürüldüğünde ağrıyı azaltıcı etki gösterir. Sarı kantaron sivilce izleri üzerinde etkilidir. Sivilce izlerine sürülen sarı kantaron yağı lekelerin hızla iyileşmesini sağlar. Sarı kantaron migren hastalığının tedavisinde de etkindir. Sarı kantaron çayı migren ataklarına iyi gelir ayrıca sarı kantaron yağı ile baş kısmına masaj yapılması migren krizlerini önleyebilir. Peki, sarı kantaron mideye iyi gelir mi? Sarı kantaronun yaraları iyileştirici özelliğinden dolayı ülser ya da gastrit durumlarında sarı kantaron mideye iyi gelir. Sarı kantaron şurubu ise özellikle uyku problemi çekenlerde yatmadan önce tüketildiğinde uykusuzluğa iyi gelir."