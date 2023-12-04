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Sağlık
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'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

2023-12-04 08:26:22
'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Aktarlarda kolayca bulunabilen sarı kantaronun faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Sarı kantaronun başta antidepresan olarak yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten 'Bitkilerin Profesörü' Aysun Bay Karabulut, birçok derde derman olan kantaronun faydalarını yazdı.

#2
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, dünya genelinde sıkça rastlanılan kantaron bitkisinin sağlığa faydalarını açıkladı. Çiçekli bir bitki türü olan ve yaklaşık 700 türünün tanındığı kantaronun aşırı soğuk veya kuru bölgeler dışında dünya genelinde bulunduğunu belirten Karabulut, “Cinslerin çoğu çoğunlukla tropikal olsa da Hypericum ve Triadenum ılıman bölgelerde bulunur. Moleküler veriler, Hypericaceae'nin monofiletik olduğunu desteklemektedir” dedi.

#3
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Karabulut, sarı kantaronun güneşi anımsatan küçük şeffaf dairelere sahip olduğunu ve içlerinde koyu kırmızı tıbbi yağ bulunduğunu söyleyerek, “Çiçekler, genellikle sarı, bazen siyah beneklerle noktalanmış dört veya beş taç yapraklıdır; uzun filamentler üzerinde birçok stamen bulunur; üç ila beş adet stil, genellikle tabanda birleşmiş halde. Meyve, olgunlaştığında ince siyah tohumu serbest bırakan dehiscent bir kapsüldür” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Sarı kantaronun, özellikle Almanya'da antidepresan olarak yaygın bir şekilde kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Karabulut, bitkinin sağlığa faydalarını şöyle sıraladı:

#5
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

"Hafif bir sedatif ve antispazmodik olarak işlev görerek, uykusuzluk ve anksiyeteye yardımcı olur. Bitkinin ağrı kesici ve iyileştirici özellikleri vardır, özellikle nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası iyileşmeyi destekler. Dışarıdan, yara, morluk ve yanık iyileştirmek için yağ içine eklenir. Sarı kantaron, bazı durumlarda güneşe karşı hassasiyet oluşturabilir, bu özellik kanser tedavisinde kullanılmıştır. Vücutta meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan ağrıların hafiflemesini sağlar. Sarı kantaron çayı gece uykularının düzenlenmesine yardımcıdır. Sarı kantaron adet sancısı için kadınlarda Mens dönemlerinde ılık bir şekilde sabah ve akşam aç ya da tok karnına tüketilebilir. Gece altını ıslatma problemi yaşayan çocuklar için sarı kantaron çayı önerilir. Sarı kantaron çayının sakinleştirici etkisi bu problemin tedavisinde etkin bir rol oynar. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan sarı kantaron panik atak rahatsızlığının tedavisini destekleyicidir. Sarı kantaron ve depresyon arasındaki ilişki nedeniyle Avrupa’da uzun yıllar reçete edilen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Özellikle sinirli ve stresli olduğunuz günlerde rahatlama amacıyla sarı kantaron çayı tüketebilirsiniz. Sarı kantaron hemoroit hastalığının tedavisinde yağ şeklinde kullanılabilir. Sarı kantaron yağı basur yarasının üzerine bal ile birlikte sürüldüğünde ağrıyı azaltıcı etki gösterir. Sarı kantaron sivilce izleri üzerinde etkilidir. Sivilce izlerine sürülen sarı kantaron yağı lekelerin hızla iyileşmesini sağlar. Sarı kantaron migren hastalığının tedavisinde de etkindir. Sarı kantaron çayı migren ataklarına iyi gelir ayrıca sarı kantaron yağı ile baş kısmına masaj yapılması migren krizlerini önleyebilir. Peki, sarı kantaron mideye iyi gelir mi? Sarı kantaronun yaraları iyileştirici özelliğinden dolayı ülser ya da gastrit durumlarında sarı kantaron mideye iyi gelir. Sarı kantaron şurubu ise özellikle uyku problemi çekenlerde yatmadan önce tüketildiğinde uykusuzluğa iyi gelir."

#6
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Sarı kantoronun bileşenlerinin, laboratuvar ortamında grip, Herpes simplex 1 ve 2 gibi virüslere karşı antiviral aktivite gösterdiğini de belirten Karabulut, Herpes salgınları sırasında da bitkinin kullanıldığını dile getirdi.

#7
Foto - 'Bitkilerin Profesörü' tek tek anlattı! Bu bitkinin iyi gelmediği hastalık yok

Toksin maddelerin vücuttan gitmesinin yağlı bölgelere ulaşımı kolaylaştırdığını ve yağların yakılma işleminin çok daha basit bir hal aldığını ifade eden Karabulut, "Sağlıklı tabaklarla öğünler geçirmeniz ve bolca su içmeniz önerilir. Çünkü sarı kantaron yağı, metabolizmayı aktif tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için çaba sarf eden bir bedene ihtiyaç duyar. Ayrıca toksin maddelerle birlikte ödem atılmasını da sağlayan sarı kantaron, kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerden önce tüketilen sarı kantaron çayı tok tutucu özelliğe sahiptir. Uzun süre mideyi terk etmeyen flavonoidler ve uçucu yağlar tokluk hissi verir. Sarı kantaron zayıflama konusunda vücudu destekler. Sabah ve akşam içilen sarı kantaron çayı ile yapılan sarı kantaron kürü kilo vermenize yardımcı olur" şeklinde konuştu.

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