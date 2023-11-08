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Birleşik Krallık ve Polonya'dan görülmemiş taktik: Hava savunmada rekor anlaşma yapıldı: ilgili her şey!

2023-11-08 19:50:52
Birleşik Krallık ve Polonya'dan görülmemiş taktik: Hava savunmada rekor anlaşma yapıldı: ilgili her şey!

Birleşik Krallık ve Polonya ülkeleri 4 milyar sterlin değerinde bir hava savunma anlaşması imzaladı. Kararı veren ülkeler için anlaşma, Polonya için orta menzilli hava savunma sistemi tedarikini kapsıyor. BM Hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Birleşik Krallık ve Polonya'dan görülmemiş taktik: Hava savunmada rekor anlaşma yapıldı: ilgili her şey!

Birleşik Krallık ve Polonya, 4 milyar sterlin değerinde bir hava savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma, Polonya için orta menzilli hava savunma sistemi tedarikini kapsıyor. Polonya, Birleşik Krallık ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bugüne kadar yapılan en büyük ihracat anlaşması olan 4 milyar sterlinlik bir hava savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Birleşik Krallık, Polonya kuvvetlerini seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi tehditlere 40 km’den daha uzun menzillerde karşı koyabilecek kara tabanlı bir hava savunma sistemiyle donatacak. Common Anti-Air Modular Missiles – Extended Range ya da CAMM-ER olarak bilinen sistem, Avrupalı füze üreticisi MBDA tarafından üretiliyor. 1000 adetten fazla füze tedarik edilecek

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Foto - Birleşik Krallık ve Polonya'dan görülmemiş taktik: Hava savunmada rekor anlaşma yapıldı: ilgili her şey!

CAMM-ER Bu anlaşma, MBDA’nın bugüne kadarki en büyük ihracat anlaşması olarak biliniyor ve Polonya’nın gelecekteki hava savunma programı Narew’in bir parçası olarak Nisan ayında daha kısa menzilli füzeler için yapılan 1.9 milyar sterlinlik anlaşmanın devamı niteliğindedir. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu anlaşma, Polonya ile olan tarihi savunma bağlarımız için bir başka önemli adımdır ve düşmanlarımıza karşı açık bir caydırıcılık görevi görecek yeni nesil hava savunma yetenekleri sağlamaktadır.” Anlaşma iki ülke arasında yıllardır süren yakın işbirliğinin ardından geldi. Ülkede her an yüzlerce İngiliz askeri görev yapıyor. Birleşik Krallık, kısa bir süre önce Polonya’ya Challenger 2 tankları ve Sky Sabre hava savunma sistemleri gönderdi. Hava savunma sistemi, aynı zamanda ABD Entegre Muharebe Komuta Sistemini ve Polonya radarlarını da kullanacak. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na göre bu ortaklık Bolton, Bristol ve Stevenage’dan İngiliz mühendislerin Polonyalı meslektaşlarıyla birlikte çalışmasını, kilit teknolojileri paylaşmasını ve 15 yıldan uzun bir süre boyunca her iki ülkedeki istihdamı ve kritik becerileri desteklemesini gerektirecek. MBDA’nın yüzde 37.5 hissesi BAE Systems ve Airbus’a, kalan hissesi ise İtalyan Leonardo’ya ait.

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