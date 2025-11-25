Türkiye’de bir ilk! Şehrin ışıkları bu kez kadınlar için yandı! Trafik durdu,

Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına kadına yönelik şiddetle ilgili ifadeler yerleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, "25 Kasım, dünya genelinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak geçmektedir. Bizler de Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Elazığ'da bir farkındalık oluşturmak için birçok çalışma yaptık. Bu bağlamda Elazığ Valiliği, Elazığ Barosu, Elazığ Belediyesi, Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü paydaşlarımızla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. 16 Kasım tarihinden itibaren şehrin birçok lokasyonunda yapmış olduğumuz farkındalık çalışmaları halkımızla buluşmaktadır. 16 Kasım pazar gecesi itibariyle öncelikle 'Şiddete Hayır', ve 'Kadına Saygı' şeklinde sinyalizasyonlarda ifadelere yer verdik. Aynı zamanda şehrin birçok noktasında billboardlarda yine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afişlerimizi yerleştirdik. Özellikle Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu'na bize vermiş olduğu destek için ve aynı şekilde Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi kurucusu Dr. Ayfer Hatipoğlu hanımefendiye bizlere sahadaki bu farkındalık çalışmalarında paydaş oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizler Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na da sahada bize vermiş olduğu destek için çok müteşekkiriz. Elazığ'da birçok lokasyonda Elazığ Belediyesi, Çayda Çıra kavşağı, Kent Müzesi, Basın Müzesi, Harput'taki Teras ve Harput'taki tarihi Hoca Hasan Hamamı olmak üzere birçok noktada turuncuyla ışıklandırma yaptık ki kadına yönelik şiddetle mücadele rengi turuncu olarak uluslararası toplumda ifade edilmektedir" dedi.