Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye’de bir ilk! Şehrin ışıkları bu kez kadınlar için yandı! Trafik durdu,
Elazığ’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi bir farkındalık adımı atıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına "Şiddete Hayır" ve "Kadına Saygı" mesajlarının yerleştirildiğini duyurdu. Valilik ve Belediye işbirliğiyle Çayda Çıra Kavşağı ve tarihi yapılar gibi kentin birçok noktası, uluslararası mücadele rengi olan turuncuyla ışıklandırıldı.