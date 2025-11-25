Türkiye’de bir ilk! Şehrin ışıkları bu kez kadınlar için yandı! Trafik durdu,

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığ’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi bir farkındalık adımı atıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına "Şiddete Hayır" ve "Kadına Saygı" mesajlarının yerleştirildiğini duyurdu. Valilik ve Belediye işbirliğiyle Çayda Çıra Kavşağı ve tarihi yapılar gibi kentin birçok noktası, uluslararası mücadele rengi olan turuncuyla ışıklandırıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Elazığ, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir farkındalık çalışmasına imza attı. Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, 16 Kasım'dan bu yana Valilik, Belediye ve diğer paydaşlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalarla çığır açan adımlar atıldığını açıkladı.

Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına "Şiddete Hayır" ve "Kadına Saygı" mesajlarının yerleştirildiğini açıkladı. Canbay aynı zamanda Çayda Çıra kavşağı, Kent Müzesi, Basın Müzesi, Harput'taki teras ve tarihi Hoca Hasan Hamamı gibi kentin simge alanlarının da uluslararası mücadele rengi olan turuncuyla aydınlatıldığını belirtti. Valilik, Belediye, Baro, Beyaz Ev Aile Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmaların Türkiye genelinde ses getirdiğini vurgulayan Canbay, hazırlanan farkındalık videosunun da kentin birçok noktasında halkla buluşturulduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve siber olmak üzere farklı boyutlarda ortaya çıktığını hatırlatan Canbay, çalışmaların aile yılı kapsamında devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'de ilk kez trafik sinyalizasyonlarına kadına yönelik şiddetle ilgili ifadeler yerleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, "25 Kasım, dünya genelinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak geçmektedir. Bizler de Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Elazığ'da bir farkındalık oluşturmak için birçok çalışma yaptık. Bu bağlamda Elazığ Valiliği, Elazığ Barosu, Elazığ Belediyesi, Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü paydaşlarımızla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. 16 Kasım tarihinden itibaren şehrin birçok lokasyonunda yapmış olduğumuz farkındalık çalışmaları halkımızla buluşmaktadır. 16 Kasım pazar gecesi itibariyle öncelikle 'Şiddete Hayır', ve 'Kadına Saygı' şeklinde sinyalizasyonlarda ifadelere yer verdik. Aynı zamanda şehrin birçok noktasında billboardlarda yine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afişlerimizi yerleştirdik. Özellikle Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu'na bize vermiş olduğu destek için ve aynı şekilde Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi kurucusu Dr. Ayfer Hatipoğlu hanımefendiye bizlere sahadaki bu farkındalık çalışmalarında paydaş oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizler Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na da sahada bize vermiş olduğu destek için çok müteşekkiriz. Elazığ'da birçok lokasyonda Elazığ Belediyesi, Çayda Çıra kavşağı, Kent Müzesi, Basın Müzesi, Harput'taki Teras ve Harput'taki tarihi Hoca Hasan Hamamı olmak üzere birçok noktada turuncuyla ışıklandırma yaptık ki kadına yönelik şiddetle mücadele rengi turuncu olarak uluslararası toplumda ifade edilmektedir" dedi.

Yerel basının da destek verdiği süreçte paydaş kurumlarla birlikte bir farkındalık videosu hazırladıklarını ve bu videonun kentin birçok noktasında gösterildiğini dile getiren Canbay, "Aslında bir farkındalık çalışması. Çünkü şunu ifade etmek isterim. Yapılan çalışmalar özellikle sinyalizasyonların, trafik lambalarının kadına şiddetle ilgili yazılarla görsel olarak bir şölen oluşturması Türkiye'de bir ilk ve 16 Kasım itibariyle bu hayata geçti.

Billboardların da aynı şekilde kullanılması, hareketli ekranların aynı şekilde kullanılması Türkiye'de bir ilktir. Kadına hangi türde olursa olsun şiddete karşıyız. Çünkü her bir birey, eşit ve saygı dolu bir yaşam hakkına sahiptir ve kadınlara yönelik şiddet de sadece fiziksel şiddetle değil aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddet ve son yıllarda da siber şiddet olarak hayatımızda yer bulmaktadır.

Bu yıl aile yılı, bu kapsamda da bizler Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

