2024-05-29 11:51:59 Birçok kişinin yaptığı hatalar! Ev alırken veya kiralarken bunları yapmayın!
Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, vatandaşların kira veya satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılardan yetki belgesini mutlaka sormalarını isteyerek, "Hem internet portallarında, hem sosyal medyada talep edilmesi halinde asla ve asla kapora göndermeyin" dedi. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, son dönemde gerek ev kiralamak, gerekse ev satın almak isteyen vatandaşların dolandırıldığına dair şikayetler aldıklarını söyledi. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşlardan, irtibat kurdukları emlakçıların yetki belgelerini mutlaka görmelerini isteyen Canpolat, yüz yüze görüşme yapmadan, satın alınacak veya kiralanacak mülkü görmeden kapora adı altında herhangi bir ödeme yapmamalarını tavsiye etti.