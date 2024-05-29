Birçok kişinin yaptığı hatalar! Ev alırken veya kiralarken bunları yapmayın!

"Emlakçılara yetki belgesini mutlaka sorun" Canpolat, yetki belgelerinin emlakçıların 'güvenilir emlakçı' olduğunu kanıtladığını söyledi. Bu nedenle vatandaşların kira ve satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılara yetki belgesini mutlaka sormalarını isteyen Canpolat, şöyle devam etti: "Kötü niyetli kişiler, yetki belgeli resmi emlakçımızın girmiş olduğu internet portallarındaki ilanları kopyala yapıştır yöntemiyle yayınlıyorlar. 20-25 bin TL'ye kiralık daireyi yarı fiyatına ilan girerek vatandaşımızın ilgisini çekiyorlar. Telefonla irtibat kuranlara da 'şu an 7-8 tane talipli sırada, eğer siz bu daireyi düşünüyorsanız, vereceğimiz IBAN'a kapora atarak bu kiralık daireye sahip olabilirsiniz' diyorlar. Birçok vatandaşımız bu tür dolandırıcılar tarafından mağdur edildi."