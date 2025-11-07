  • İSTANBUL
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sokakları tek tek dolaşarak yapılan iharların yanlış yere ulaşmasını engellemek için vatandaşları telefonlardaki konum özelliğinin açık tutulması konusunda uyardı.

#1
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şiddete maruz kalan kadınların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmesi için geliştirilen ve "sessiz yardım" olarak nitelendirilen KADES uygulamasını tanıtmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla çalışmalarını sokağa taşıyan ekipler, kentte caddeleri, insanların yoğun kullandığı alanları, otobüs duraklarını dolaşarak kadınları 11 dilin yer aldığı uygulamaya ilişkin bilgilendiriyor. Uygulamayı telefonlara indirerek nasıl kullanılacağını anlatan, konum özelliğinin açık tutulmasını isteyen ekipler, bu sayede kadınların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor.

#2
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Emrah Altay, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018'de hayata geçirilen KADES uygulamasının yerli imkanlarla geliştirildiğini söyledi. Nüfus ve demografik yapı incelendikten sonra KADES uygulamasındaki dil sayısının 5'ten 11'e çıkarıldığını belirten Altay, şöyle devam etti: "Bu da bölgesel olarak Kürtçe, Farsça diline hakim olan ve Türkçeyi fazla kullanamayanlar için avantaj sağladı. Türkçe, Özbekçe, Rusça, Kırgızca, İspanyolca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça ve Kürtçe dil seçenekleri bulunuyor. Uygulamadaki yaş sınırlaması da kaldırıldı. Şimdi lisede okuyan kız çocuklarımız KADES programını indirebilir." Altay, "Telefondaki konum özelliğinin muhakkak açık olması gerekiyor. Konum özelliğini açmazsak, Bitlis ilinde indirdiğimiz KADES uygulamasını başka illerde kullandığımızda ihbar Bitlis'e düşer. Buradaki polisler Bitlis'te ihbarın öncülüğüne giderler. Bunun için konum özelliğinin muhakkak açık olması gerekiyor." dedi. Her zaman kadınların yanında olduklarını, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirdiklerini vurgulayan Altay, şunları söyledi:

#3
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

"Park ve bahçelerde, üniversitede kız çocuklarımıza, kadınlarımıza KADES programının önemini anlattık. Uygulamayı telefonlarına yükledik. KADES programının diğer adı "sessiz bir yardım"dır. Bunu sadece ev içinde şiddete maruz kalan insanlarımız değil, dışarıda herhangi fiziksel, psikolojik ve ekonomik olaya şahit olan kadınlarımız da kullanabilir. Yani bir başkasının hayatını kurtarabiliriz. Bitlis'te kadınların KADES uygulamasına hakim olmadıklarını görüyoruz. Uygulama hakkında hiç bilgisi olmayan kadınlarımızla karşılaşıyoruz ama onlara da anlatarak ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak uygulamayı telefonlarına indirmelerini sağlıyoruz." ​​​​​​​- "Uygulamada konum özelliği önemli bir faktör" Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cansu Şahin de uygulamanın kolayca telefonlara yüklenebildiğini belirtti. Temel birkaç bilgiyi yazdıktan sonra SMS ile gönderilen doğrulama kodunun girilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şu bilgileri verdi:

#4
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

"Doğrulama kodunu girdikten sonra uygulama, konum özelliğini açmamızı istiyor. Çünkü uygulamada konum özelliği önemli bir faktör. Başarılı şekilde yüklediğimiz uygulamada karşımıza ihbar butonu geliyor. Butona bastığımızda ihbarımızın emniyet güçlerine iletilmesiyle ilgili 'evet' veya 'hayır' seçeneklerini sunuyor. 'Evet' seçeneğine basarsak ihbarımız gerekli yerlere başarılı şekilde ulaşıyor, 'hayır' seçeneğine basıldığında ihbar iptal olur. Bu şekilde çok kolay bir kullanım olanağı sağlıyor."

#5
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

- "Kadınlarımızın uygulamayı kullanması gerekiyor" Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde KADES konusunda bilgilendirilen öğrencilerden Saliha Çetin de uygulamanın bu kadar büyük çaplı olduğunu bilmediğini belirterek, "Telefonuma yükledim. Bu kadar çabuk ulaşılabileceğini bilmiyordum. Sadece 18 yaş üstü değil lise çağlarındaki kızlar da kullanabilirmiş. Önceden 5 dil seçeneği varken şimdi dil sayısı Kürtçe dahil 11'e çıkarılmış. Gördüğümüz bir şiddeti de bildirebiliyoruz. Kadınlarımızın uygulamayı kullanması gerekiyor." diye konuştu.

#6
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Öğrencilerden Azra Doğan da KADES'in şiddete ve birçok zorluğa karşı geliştirilmiş güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Kürtçe dil seçeneğinin olduğunu yeni öğrendim. Arkadaşlardan bilgi aldık. Kullanmayı tavsiye ediyorum." dedi. Ayfer Sarıteke, parkta torununu oynatırken yanına gelen polislerin kendisini KADES konusunda bilgilendirdiğini ve uygulamayı telefonuna yüklemesi için yardım ettiğini söyledi.

#7
Foto - Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Kadınların uygulamayı telefonlarına indirmesi gerektiğini vurgulayan Sarıteke, "Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Her an için zorda kaldığında KADES'teki tuşa basıp arkadaşları çağırabiliyoruz." ifadesini kullandı.

