Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

"Park ve bahçelerde, üniversitede kız çocuklarımıza, kadınlarımıza KADES programının önemini anlattık. Uygulamayı telefonlarına yükledik. KADES programının diğer adı "sessiz bir yardım"dır. Bunu sadece ev içinde şiddete maruz kalan insanlarımız değil, dışarıda herhangi fiziksel, psikolojik ve ekonomik olaya şahit olan kadınlarımız da kullanabilir. Yani bir başkasının hayatını kurtarabiliriz. Bitlis'te kadınların KADES uygulamasına hakim olmadıklarını görüyoruz. Uygulama hakkında hiç bilgisi olmayan kadınlarımızla karşılaşıyoruz ama onlara da anlatarak ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak uygulamayı telefonlarına indirmelerini sağlıyoruz." ​​​​​​​- "Uygulamada konum özelliği önemli bir faktör" Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cansu Şahin de uygulamanın kolayca telefonlara yüklenebildiğini belirtti. Temel birkaç bilgiyi yazdıktan sonra SMS ile gönderilen doğrulama kodunun girilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şu bilgileri verdi: