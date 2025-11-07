Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Emrah Altay, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018'de hayata geçirilen KADES uygulamasının yerli imkanlarla geliştirildiğini söyledi. Nüfus ve demografik yapı incelendikten sonra KADES uygulamasındaki dil sayısının 5'ten 11'e çıkarıldığını belirten Altay, şöyle devam etti: "Bu da bölgesel olarak Kürtçe, Farsça diline hakim olan ve Türkçeyi fazla kullanamayanlar için avantaj sağladı. Türkçe, Özbekçe, Rusça, Kırgızca, İspanyolca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça ve Kürtçe dil seçenekleri bulunuyor. Uygulamadaki yaş sınırlaması da kaldırıldı. Şimdi lisede okuyan kız çocuklarımız KADES programını indirebilir." Altay, "Telefondaki konum özelliğinin muhakkak açık olması gerekiyor. Konum özelliğini açmazsak, Bitlis ilinde indirdiğimiz KADES uygulamasını başka illerde kullandığımızda ihbar Bitlis'e düşer. Buradaki polisler Bitlis'te ihbarın öncülüğüne giderler. Bunun için konum özelliğinin muhakkak açık olması gerekiyor." dedi. Her zaman kadınların yanında olduklarını, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirdiklerini vurgulayan Altay, şunları söyledi: