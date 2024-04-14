Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Binlerce antika arasında vaktini geçiren Aslan, "30 yılı aşkındır buradayım. Eski işlerle uğraşıyoruz. Her şey var 10 bin farklı ürün var. Kış mevsiminde müşteri olmaz yaz mevsiminde müşteri olur. Dünya boş gelip gideceksin bunların hepsinin sahipleri vardı gelip gittiler, biz de gelip gideceğiz" dedi.