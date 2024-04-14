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Yaşam
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Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

2024-04-14 14:31:56
Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Kahramanmaraş'ta 30 yıldır antikacılık yapan Semih Aslan, sattığı ürünler için yaptığı tespitle dünyanın geçiciliğini anımsattı.

#1
Foto - Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan 77 yaşındaki vatandaş, iş yerinde satışa asırlık eşyaları satışa sunarken, "Dünya boş, bunların da hepsinin sahipleri vardı kimse kalmadı" dedi.

#2
Foto - Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 30 yıldır antikacılık yapan Semih Aslan, ilerlemiş yaşına rağmen antika dükkanındaki eşyaları ve iş yerini bırakamıyor.

#3
Foto - Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

Binlerce antika arasında vaktini geçiren Aslan, "30 yılı aşkındır buradayım. Eski işlerle uğraşıyoruz. Her şey var 10 bin farklı ürün var. Kış mevsiminde müşteri olmaz yaz mevsiminde müşteri olur. Dünya boş gelip gideceksin bunların hepsinin sahipleri vardı gelip gittiler, biz de gelip gideceğiz" dedi.

#4
Foto - Bir zamanlar hepsinin sahibi vardı

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