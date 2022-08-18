Bir uygulama daha tarih karışıyor! Artık Ankara'ya gitme dönemi kapandı

Adli sicil kayıtlarının süresinin dolması ya da yasaların sunduğu imkanların kullanılmasıyla silindiğine değinen Bozdağ, "Hayata geçirdiğimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde insanlarımızın adli sicil kayıtlarını sildirmek için artık Ankara'ya gelme dönemi kapandı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek isteyen insanlarımız zamandan tasarruf ediyor, masraftan kurtuluyor. Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Dakikalar içerisinde kayıt sildirme başvurusu netice olarak dönecektir. Mesaj aracılığıyla kaydının silindiği kendisine bildirilecektir" ifadelerini kullandı.