2022-08-18 15:46:57 Bir uygulama daha tarih karışıyor! Artık Ankara'ya gitme dönemi kapandı
Adalet Bakanı Bozdağ, "Adli Sicil Bilgi Sistemi" tanıtım törenine katıldı. Hakimevi'nde düzenlenen programda davetlilere sistem hakkında bilgilendirici video izletildi. Bakan Bozdağ, adli sicil silme ve düzeltme işlemleri için Ankara'ya gelmeye gerek kalınmayacağını, e-Devlet üzerinden adli işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini aktardı. Eski dönemlerde sabıka kaydı ve diğer hizmetlerden faydalanmak için vatandaşların uzun süre kuyruk beklediğini hatırlatan Bozdağ, AK Parti iktidarlarında hizmet almak için kuyruğa girme döneminin de sonlandırıldığını söyledi.