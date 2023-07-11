2023-07-11 13:25:04 Bir uyarı yapıldı! İzmir'de o bölge boşaldı
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Ege Bölgesi'ndeki 5 şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıklamasının ardından, İzmir'de Kordon'un boş kaldığı görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir'de sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'de kırıldı. 23 yıl önce kırılan rekorda sıcaklık 42.6 dereceye ulaşmıştı. Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2017'den sonra, hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak" dedi.