Bir uyarı yapıldı! İzmir'de o bölge boşaldı

Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2 Temmuz 2017 yılından sonra biz hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak. Nisan ayından itibaren çok serin bir dönem yaşadık. Mayıs ve haziran ayı da serin geçti. Havanın ısınması ve sıcaklığın artması bu kadar anormal değil. Olması gerekiyor. Bu sıcaklık tarım ürünleri açısından çok önemli. Özellikle pamukçular bekliyor. Korkulacak bir şey yok ancak işi olmayan perşembe gününden itibaren dışarı çıkmamaya özen göstersin" ifadelerini kullandı.