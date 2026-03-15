Bir ülke daha katılıyor! İran’a destek kararı aldılar: Savaşa girmeleri artık an meselesi
Orta Doğu'da İran ile ABD ve müttefikleri arasında artan gerilim bölgedeki diğer aktörleri de harekete geçiriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, İran'a açık destek mesajı vererek gerekmesi halinde savaşa dahil olabileceklerini açıkladı. Husilerin siyasi kanadından yapılan açıklamada, Yemen'in İran'ın yanında yer alma kararı verdiği belirtilirken, savaşa katılımın "sadece zaman meselesi" olduğu ifade edildi.