  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

2023-05-09 19:16:55
Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

18 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi'nde üretim başladı.

#1
Foto - Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

İlk etapta 7 nadir toprak elementinin üretimine odaklanılacak ve ülkede ilk defa üretimi gerçekleştirilecek oksitlerin elde edileceği Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi'nde üretim başladı. Eti Maden'den edinilen bilgiye göre, birçok önemli sektörde kullanılan nadir toprak elementlerinin üretimin yapılacağı pilot tesiste çalışmalar hızla devam ediyor. 18 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesiste yıllık 1200 ton cevher işlenecek. Beylikova Florit Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürü Lütfi Tozar, yaptığı açıklamada, pilot tesiste ilk etapta barit, florit ve nadir toprak elementlerinin üretileceğini söyledi.

#2
Foto - Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

Tozar, pilot tesisten sonraki evrede hedefin 10 bin ton nadir toprak oksiti üretecek endüstriyel tesisi kurmak olduğunu belirterek, "Bu projenin akabinde çalışmalara başlayacağız. Ayrıca büyük tesiste 70 bin ton barit ve 70 bin ton florit de üreteceğiz." ifadelerini kullandı. Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu ise, sahada bulunan minerallerin hepsinin ekonomik değeri olduğuna dikkati çekerek, "Pilot tesisteki çalışmalarımızı bunların kazanımına yönelik tasarladık. Bu aşamadan sonra da asıl endüstriyel tesis için çalışmalarımızı yapacağız. Endüstriyel tesis için bir hedefimiz var. Onu gerçekleştirmek için de belli parametreleri elde etmemiz gerekiyor. Pilot tesiste proses çalışacağız, eksiklerini, artılarını belirleyeceğiz." diye konuştu. Dünyada yaklaşık 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle 2. sırada Beylikova sahasının bulunduğunu ifade eden Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, AA muhabirine sahanın ülke için önemini anlattı.

#3
Foto - Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

Keleşer, sahanın tarihinin 1950'lere dayandığını kaydederek, 2011-2017 yılları arasında yaklaşık 125 bin metre sondaj yapılıp 60 bin numune alındığını, 2017'den sonra da Hacettepe Üniversitesinin söz konusu numunelerle sahanın rezervini tespit ettiğini dile getirdi. Dünyada nadir toprak elementlerinin öneminin giderek arttığı bir eğilim olduğuna dikkati çeken Keleşer, söz konusu cevherin kullanım alanlarının da stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

#4
Foto - Bir ilk oldu! Olmazsa olmazı Türkiye üretecek

Keleşer, nadir toprak elementlerinin kullanıldığı alanlarda yerini tutabilecek başka element olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Az kullanılsa da olmazsa olmaz ürünlerden bahsediyoruz. Yani yerine ikamesi yok, koymanız gerekiyor. Dikkat ederseniz bütün kullanım alanları hep stratejik alanlar. Nadir toprak elementi piyasasındaki talep her geçen gün teknolojilerin gelişmesiyle yukarıya doğru çıkıyor. Bu talebi karşılayan ülkelerin dünyada sayısı sınırlı. Öyle olunca bu sahanın önemi daha da artmış oluyor. Bu alanda ciddi bir rekabetin olduğu bazen parasını verseniz de alamayacağınız ürünlerden bahsediyoruz. Öyle olunca da bizim sahamızın önemi, ülkemizin stratejik pozisyonu açısından da önem arz ediyor."

Arınç'tan bir tokat Davutoğlu'na bir tokat Babacan'a!
Siyaset

Arınç'tan bir tokat Davutoğlu'na bir tokat Babacan'a!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

İpsala’da tam 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir araca yönelik yürütülen operasyonda 79 kilogram skunk cinsi ..
Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! CHP mitingleri ve AK Parti'nin İstanbul mitingi karşılaştırması viral oldu
Medya

Kılıçdaroğlu'nu rezil eden video! CHP mitingleri ve AK Parti'nin İstanbul mitingi karşılaştırması viral oldu

CHP'nin Türkiye genelindeki mitingleri ile AK Parti'nin 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Büyük İstanbul mitingi karşıla..
Kılıçdaroğlu’ndan hayatının ‘en büyük’ gafı! Yok böyle bir skandal
Medya

Kılıçdaroğlu’ndan hayatının ‘en büyük’ gafı! Yok böyle bir skandal

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Hayatımın projesi” diyerek yayınladığı videoda “hayat..
Yapıcıoğlu: 'Küçük şeylere kızarak CHP zihniyetine yol verirsek...'
Siyaset

Yapıcıoğlu: 'Küçük şeylere kızarak CHP zihniyetine yol verirsek...'

İstanbul'da katıldığı "Halk Buluşması"nda 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Bazı küçük şeylere kızar..
Başı kopmuş yılanın yaptıkları herkesi dehşete düşürdü
Aktüel

Başı kopmuş yılanın yaptıkları herkesi dehşete düşürdü

ABD’nin Alabama eyaletinde çekilen bir görüntüde, kafası kopan yılanın gövdesine saldırdığı anlar gündeme oturdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23