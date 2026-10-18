F-35’lerin rolü baştan aşağı değişiyor: Artık sadece savaş uçağı değil füze avcısı da olacaklar

ABD’li savunma devi Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarını entegre füze savunma mimarisinde havadan takip ve hedefleme verisi sağlayan kritik bir unsur olarak konumlandırıyor. Uzay tabanlı erken ihbar sensörlerinden gelen verileri C2BMC sistemiyle birleştiren F-35'ler, THAAD ve NGI önleyici sistemlerine kusursuz angajman zinciri sunacak. Prototip aşamasında olmayan ve hali hazırda operasyonel olan bu yeni mimari, küresel savunma stratejilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.