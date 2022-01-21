  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
18
Bir günde 1-2 kilo almak mümkün! İşte arkasında yatan nedenler

2022-01-21 03:36:24
Bir günde 1-2 kilo almak mümkün! İşte arkasında yatan nedenler

İnsan vücudunun bir gecede 1-2 kilo alması mümkün. İşte, bu durumun nedenleri.

#1
Foto - Bir günde kilo artışının altında yatan 8 neden Sağlıklı besleniyor ve spor yapmanıza rağmen, ertesi sabah tartıda kilo arışını gözlemliyor olabilirsiniz Peki, bir gecede bu mümkün mü? Kendinizi bu soruyu sorarken bulduysanız, yalnız değilsiniz. Bir gecede 1-2 kilo almak kesinlikle mümkün!

Bir günde kilo artışının altında yatan 8 neden Sağlıklı besleniyor ve spor yapmanıza rağmen, ertesi sabah tartıda kilo arışını gözlemliyor olabilirsiniz Peki, bir gecede bu mümkün mü? Kendinizi bu soruyu sorarken bulduysanız, yalnız değilsiniz. Bir gecede 1-2 kilo almak kesinlikle mümkün!

#2
Foto - Bu durum kilo artışı değil ve tamamen geçicidir.

Bu durum kilo artışı değil ve tamamen geçicidir.

#3
Foto - Bununla birlikte, kilo vermeye veya kilo vermeyi sürdürmeye çalışan biri için, tartıda sayının arttığını görmek, ufacık bir parça bile sinir bozucu, cesaret kırıcı olabilir ve neyi yanlış yaptığınızı merak etmenize neden olabilir.

Bununla birlikte, kilo vermeye veya kilo vermeyi sürdürmeye çalışan biri için, tartıda sayının arttığını görmek, ufacık bir parça bile sinir bozucu, cesaret kırıcı olabilir ve neyi yanlış yaptığınızı merak etmenize neden olabilir.

#4
Foto - İyi haber şu ki, bu tür dalgalanmaların nedenlerini öğrenerek ve sağlıklı uygulamaları tutarlı bir şekilde takip ederek üstesinden gelinebilir.

İyi haber şu ki, bu tür dalgalanmaların nedenlerini öğrenerek ve sağlıklı uygulamaları tutarlı bir şekilde takip ederek üstesinden gelinebilir.

#5
Foto - Gece boyu kilo dalgalanmasının yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Gece boyu kilo dalgalanmasının yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

#6
Foto - Şok diyetler Çok düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı diyetten düşük kalorili ve orta karbonhidratlı diyete geçiş, genellikle bir günde 1-2 kg kilo alımına yol açar.

Şok diyetler Çok düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı diyetten düşük kalorili ve orta karbonhidratlı diyete geçiş, genellikle bir günde 1-2 kg kilo alımına yol açar.

#7
Foto - Bunun başlıca nedeni, vücutta su ile birlikte depolanan karbonhidrat içeriğindeki ani artıştır.

Bunun başlıca nedeni, vücutta su ile birlikte depolanan karbonhidrat içeriğindeki ani artıştır.

#8
Foto - Stres Hepimiz diğerlerinden daha fazla strese gireriz ve bazıları bunu diğerlerinden farklı şekilde yönetir.

Stres Hepimiz diğerlerinden daha fazla strese gireriz ve bazıları bunu diğerlerinden farklı şekilde yönetir.

#9
Foto - Ancak bir noktada, hepimiz bir şey hakkında strese girmişizdir, ancak daha uzun bir süre boyunca stres kortizolün artmasına neden olabilir ve bu hormon su ile birlikte çalışır ve bu da sıvı tutulmasına ve su ağırlığına neden olur.

Ancak bir noktada, hepimiz bir şey hakkında strese girmişizdir, ancak daha uzun bir süre boyunca stres kortizolün artmasına neden olabilir ve bu hormon su ile birlikte çalışır ve bu da sıvı tutulmasına ve su ağırlığına neden olur.

#10
Foto - Uyku eksikliği Geç saatlere kadar uyanık kalmak kilo alımına neden olabilecek bir faktör olabilir.

Uyku eksikliği Geç saatlere kadar uyanık kalmak kilo alımına neden olabilecek bir faktör olabilir.

#11
Foto - Yetersiz uyku daha fazla yemenize ve sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olabilir. Uyku kilo vermenize yardımcı olmazken, yeterince almamak kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle, gece yaklaşık 7-8 saat uyumaya odaklanın.

Yetersiz uyku daha fazla yemenize ve sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olabilir. Uyku kilo vermenize yardımcı olmazken, yeterince almamak kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle, gece yaklaşık 7-8 saat uyumaya odaklanın.

#12
Foto - Yüksek sodyum tüketimi Sodyum, büyük miktarda su tutmanıza ve ertesi sabah tartıda daha ağır olmanıza neden olur.

Yüksek sodyum tüketimi Sodyum, büyük miktarda su tutmanıza ve ertesi sabah tartıda daha ağır olmanıza neden olur.

#13
Foto - Bunun nedeni, vücudun düzgün çalışması için sodyum ve su oranını dengeli tutması gerektiğidir, bu nedenle çok fazla tuz tüketilirse suyu tutacaktır.

Bunun nedeni, vücudun düzgün çalışması için sodyum ve su oranını dengeli tutması gerektiğidir, bu nedenle çok fazla tuz tüketilirse suyu tutacaktır.

#14
Foto - Yoğun egzersiz Bir gün önce yoğun bir antrenman yapmış olmanız tartıya yansıyabilir.

Yoğun egzersiz Bir gün önce yoğun bir antrenman yapmış olmanız tartıya yansıyabilir.

#15
Foto - Yeni bir egzersiz rejimi, kas liflerinize baskı uygular. Bu, mikro travma olarak da bilinen küçük mikro yırtıklara ve bir miktar iltihaplanmaya neden olur. Kas liflerinizdeki bu iki durum, biraz kilo almanızın nedenidir.

Yeni bir egzersiz rejimi, kas liflerinize baskı uygular. Bu, mikro travma olarak da bilinen küçük mikro yırtıklara ve bir miktar iltihaplanmaya neden olur. Kas liflerinizdeki bu iki durum, biraz kilo almanızın nedenidir.

#16
Foto - Bazı ilaçlar Bazı ilaçlar su tutulmasına, uyuşukluğa neden olabilir veya kilo dalgalanmalarına katkıda bulunan iştah artışına neden olabilir.

Bazı ilaçlar Bazı ilaçlar su tutulmasına, uyuşukluğa neden olabilir veya kilo dalgalanmalarına katkıda bulunan iştah artışına neden olabilir.

#17
Foto - Bu yüzden, ilaçların yan etkilerini bilerek tartının aldatıcı olabileceği gerçeğini öğrenebilirsiniz.

Bu yüzden, ilaçların yan etkilerini bilerek tartının aldatıcı olabileceği gerçeğini öğrenebilirsiniz.

Dünya Çorba İkram Günü’nde Tuzlalı vatandaşlara çorba ikram edildi
Kadın - Aile

Dünya Çorba İkram Günü’nde Tuzlalı vatandaşlara çorba ikram edildi

Dünya Çorba İkram Günü kapsamında, bu sabah Tuzla’da işe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlara çorba ikram edildi.
'Marmaray'ı Ecevit yaptı' diyen Tuncay Özkan'dan yeni bomba!
Siyaset

'Marmaray'ı Ecevit yaptı' diyen Tuncay Özkan'dan yeni bomba!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti hükümetinin verdiği asgari ücret, emekliye bayram ikramiyesi, TRT payının kaldırılması, 3600 e..
YÖK’ten değişiklik! Devlet üniversitelerinde yeni dönem
Eğitim

YÖK’ten değişiklik! Devlet üniversitelerinde yeni dönem

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, devlet üniversitelerin öğretim üyesi istihdamında değişikliğe gidildi...
Selçuk Tepeli'ye 'Acun Ilıcalı' tokadı
Gündem

Selçuk Tepeli'ye 'Acun Ilıcalı' tokadı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırım yapmasını eleştiren FOX TV su..
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz KİPTAŞ paylaşımı! Hile görüntüleri sonrası böyle dedi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz KİPTAŞ paylaşımı! Hile görüntüleri sonrası böyle dedi

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın kura çekiminde istenilen sayının çıkmaması üzerine tekrar kura çekimi yapılması skandalının üzeri..
Bakan Soylu: Bu yılın ilk güzel haberi
Gündem

Bakan Soylu: Bu yılın ilk güzel haberi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay