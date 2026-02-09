Bir çıkıyor, bir iniyordu! Altın yatırımcısını uykusuz bırakacak gelişme
Enflasyon ve savaş dönemlerinin sarsılmaz kalesi altın, 2026 yılındaki küresel krizlere verdiği tepkisizlikle "güvenli liman" imajında ciddi bir aşınma yaşıyor. Ocak ayında 5.000 doları görerek tarihi zirveye tırmanmasına rağmen uzmanlar, dijital varlıkların ve değişen finansal dinamiklerin altının "vazgeçilmezlik" statüsünü sarstığını vurguluyor. Analistlere göre altın artık ana birikim aracı olmaktan çıkıp, portföyleri dengeleyen sıradan bir yan unsura dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya.