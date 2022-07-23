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Aktüel
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Bir buğday yangını daha! Tam 100 ton kül oldu...

2022-07-23 22:39:06
Bir buğday yangını daha! Tam 100 ton kül oldu...

Siirt’te 2 bin dönüm arazi içerisinde çıkan yangında 100 ton buğday küle döndü.

#1
Foto - Siirt merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Pınarova mezrasında çıkan yangında 100 ton buğday, 100 ton buğday samanı ve 50 ton da mercimek samanı yandı.

Siirt merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Pınarova mezrasında çıkan yangında 100 ton buğday, 100 ton buğday samanı ve 50 ton da mercimek samanı yandı.

#2
Foto - Veysel Deli’ye ait arazide samanların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı.

Veysel Deli’ye ait arazide samanların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı.

#3
Foto - Söndürülen yangında 100 ton buğday ve 150 ton saman kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Söndürülen yangında 100 ton buğday ve 150 ton saman kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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