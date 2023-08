Her işin kendine göre zorluğunun olduğunu aktaran Bekereci," Maliyetli bir iş yapıyoruz ve her zaman risk almak zorunda kalıyoruz. Ama severek yaptığımız her işte geriye gitmiyoruz ileriye gidiyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Özellikle bayanlar başarmayı çok seviyor. Onlar bizde başardığını görüyor biz onlar da başardığımızı görüyoruz. İlk hedefim kendi geleneğimizi tüm dün dünyaya tanıtmak. Çünkü bu çok meşakkatli, şık ve zarif bir işçilik. Bence tam olarak sarayların, sultanlarını anlatıyor. Ve tüm dünya bunu unutmamalı. Hiç kimse boş durmamalı. Hem bizim gelişmemiz için hem çevremizin gelişmesi için hem de ülkemizin gelişmesi için çalışmalı, üretmeli ve başarmalıyız" şeklinde konuştu.